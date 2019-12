La dirigente político María Corina Machado, señaló que la población no quiere más socialismo, que afirma es la única ideología que se ha conocido en Venezuela y que ella sí desea un país con gente rica, capaz de surgir con su propio esfuerzo.



«La gente no quiere más socialismo, y esa es una gran noticia, porque no solamente comenzó con Chávez, él exacerbó el socialismo, el centralismo, el estatismo, el militarismo, la corrupción, el caudillismo, el clientelismo, pero Venezuela no ha conocido sino socialismo en el cual el Estado es el que distribuye y el ciudadano está con la mano extendida», dijo.

Y prosiguió: «Queremos un país con gente rica, Chávez decía que ser rico es malo, ¿cómo que es malo? Malo para el tirano, ¿pero para la gente? La gente quiere surgir con su esfuerzo, yo sí quiero un país de gente rica en lo intelectual, cultural, espiritual y obviamente en lo material», señaló Machado, consultada por Diario 2001.

Indicó que las personas están «clarísimas» en lo que no quieren, que es más sometimiento a un «Estado todopoderoso» que hace que el ciudadano sea débil. «Un Estado grande con el ciudadano pequeño», rechazó.