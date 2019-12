El líder del Frente Nacional de Derechas Unidas (FDU) en Venezuela, Marcos Polesel, fustigó este miércoles a la oposición liderada por Juan Guaidó a propósito de las irregularidades denunciadas por el portal Armando.Info en la que estarían involucrados nueve diputados.

“Lo peor de todo es que perdimos una vez más la credibilidad, el apoyo y el reconocimiento de Donald Trump, así como de gran parte de la comunidad internacional”, dijo en una entrevista en Radio Televisión Martí de Miami, con Alejandro Marcano.

Luego explicó: “El 6 de febrero de este mismo año alertamos que detrás de Guaidó estaban los mismos colaboracionistas que desde 2003 mantienen al régimen en el poder, y que esa fachada juvenil sería una estafa más, como las perpetradas por Rosales, y Capriles. No se puede confiar en nadie que provenga de la banda de colaboracionistas porque además (…) ¡no hay salidas internas en Venezuela! (…) solo cuando se voltee esta tortilla estos inmorales pagarán por sus actos al igual que los del régimen”.

Polesel agregó que las irregularidades en la Comisión Permanente de Contraloría es una «situación aberrante».

«Ya se nos acabaron los peores calificativos. Lo que nos urge ahora es condenar a los medios de comunicación cómplices que no se cansan de darles palestra; ellos son los verdaderos responsables de que la gente no tenga acceso a otra propuesta que no sea la de la vieja e inmoral política de siempre”, remató.