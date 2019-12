El mandatario socialista Nicolás Maduro aseguró este domingo que Leopoldo López y Juan Guaidó están detrás del «supuesto plan terrorista» denunciado por el ministro Jorge Rodríguez ayer.

«La conspiración continúa. El ministro Jorge Rodríguez denunció que pretendía activarse hoy (un plan) para atacar varios cuarteles en varias ciudades del país. Para causar un baño de sangre militar y popular y ensombrecer las navidades en este fin de año 2019», señaló Maduro.

Agregó que gracias a la «cooperación civil, policial y militar pudieron detectarla a tiempo y subrayó: «¿Quién está detrás de esa conspiración? Un monstruo, un fascista, Leopoldo López, un sicópata que ha estado 20 años detrás de los hechos golpistas. Es un enfermo mental de la violencia. Y un ladrón además. Detrás de él está su subordinado, Juan Guaidó».

Maduro también acusó a la diputada Yanet Fermín y a James Story, encargado de negocio de la embajada de EEUU en Venezuela, ahora operando desde Bogotá. «Jimmy Story, desde Bogotá, 8 de la noche, llama a Carlos Ron, vicecanciller de Venezuela para el norte… ‘Carlos Ron, ¿qué está pasando con la diputada Yanet Fermín? ¿Por qué la policía quiere allanar su casa?’ Más nadie lo sabía y él manda un video de ella. ¡Una diputada suplente! ¡Una diputada gris, que no la conocen ni en su casa!… Más temprano que tarde la justicia llegará, pero vean hasta dónde llegan los funcionarios estadounidenses. Les derrotamos la conjura, pensaban atacar cuarteles y matar soldados de la patria».

«¿Hasta cuándo seguirán conspirando? No fue suficiente la derrota del golpe de Estado, el sabotaje petrolero y su derrota, la derrota de las guarimbas. Parece que no. No ha sido suficiente esta guerra no convencional, conspiraciones», remató.

Elección AN

Por otra parte, Maduro indicó, según cifras, que más del 65% de los venezolanos quiere participar en la elección de la nueva Asamblea Nacional, a celebrarse, constitucionalmente, el año que viene.

«Más del 65% de los venezolanos y venezolanos quiere participar en una elección de una nueva Asamblea Nacional. Llamo a todos los partidos políticos a prepararnos. Venezuela tendrá una nueva AN en el año 2020», expresó Maduro.

El socialista también exclamó que «nadie puede disolver» la ANC chavista y que en todo caso, «es ella la que puede disolver cualquier poder de este país».

«Que lo sepa quien lo sabe y quién no que lo sepa también», amenazó.

Medio petro



Maduro también anunció que esta semana se depositaría a los pensionados y trabajadores públicos el medio petro, lo que calificó como una «nueva fase monetaria».

«No hay fórmula. El petro lo venimos construyendo», dijo.