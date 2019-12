Nicolás Maduro aseguró este martes que el proyecto de su gobierno es unir a la América Latina para llevarla al más alto de poder y prosperidad «en paz».

Manifestó en cadena nacional que «hay quienes en el mundo no pueden entender cómo el pueblo de Venezuela en 2019 ha podido soportar todas las pruebas y estar hoy de pie, listo para las nuevas pruebas del 2020… Si Donald Trump no puede entender por qué el pueblo de Venezuela está triunfante, busque en Bolívar la moral, el espíritu y la valentía que nos lleva a la batalla. No podrán ni hoy ni nunca».

Agregó que “la patria existirá en la medida en que la educación cree valores revolucionarios hacia el futuro en la juventud, en los niños y en las niñas ¡Ese es el reto!”.

“Hay que elevar al máximo nivel todos los premios que desde Venezuela estimulan la creatividad, porque en base al pensamiento liberador es que vamos construyendo un mundo nuevo”, subrayó.