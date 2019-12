Nicolás Maduro aseguró este lunes que a ellos no solamente se les persigue por ser seguidores del cristianismo si no también por «mantener las doctrinas de Bolívar».



«Estas doctrinas fueron llevadas a sus más altas expresiones por el Comandante Chávez cuando definió la nueva geopolítica mundial de la Diplomacia Bolivariana de Paz, no solo porque somos fieles seguidores del cristianismo… Este es el siglo de Rusia y de la revolución», dijo en cadena nacional.

Indicó que «América Latina está en disputa entre mantener su camino de independencia, soberanía y democracia o regresar al silgo XX de dictaduras, gobiernos de facto y de dominio del imperialismo norteamericano sobre nuestra región”.

Maduro además recalcó que Rusia y Venezuela «mantienen relaciones profundas y estrecha de amistad, de coincidencia estratégica, política y diplomática, de cercanía y diálogo permanente… Es una relación profunda, histórica, de pueblo a pueblo y de gobierno a gobierno. Es una relación ejemplar la que existe entre Rusia y Venezuela».

Por último apuntó que «este año vamos a romper récord de comercio bilateral. Hemos incrementado las inversiones petroleras, gasíferas y petroquímicas, así como las inversiones en la industria de Guayana y en la actividad agrícola”.