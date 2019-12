Nicolás Maduro dijo este jueves que fue un gran error haber perdido las elecciones de la Asamblea Nacional en 2015 y aseveró que el chavismo debe preparase para ganar las parlamentarias de 2020.

«¿Qué amargo error fue entregarle a la derecha el poder legislativo? Mira todo el daño que han hecho en 4 años. ¿Hemos tenido una mejora?», dijo en cadena de radio y televisión.

«¿El poder legislativo ha estado al servicio del país o ha hecho algo por el pueblo? ¿Debe continuar en las mismas manos? No, tiene que haber un gran cambio de la Asamblea Nacional de la República», sentenció.

Instó a «sacar» a la oposición a través de votos. «No volverán a la presidencia, pero a la AN volvieron y mira lo que han hecho. 4 años echando varilla. Saboteando la economía. Saqueando al país. Llamando a la invasión del país. Pero estamos de pie y este año 2020 debemos recuperar a la AN con el voto del pueblo».

«Debemos poner a la AN al servicio del pueblo, de las grandes mayorías». Y agregó «debemos prepararnos y organizarnos para la nueva elección».

Piñera, Moreno y Duque no construyen viviendas para el pueblo

Maduro destacó que a través de la GMVV se han construido 3 millones de viviendas y aseguró que eso solo pasa en Venezuela. «¿En Colombia o en Ecuador les construyen viviendas al pueblo? ¿Iván Duque, Lenín Moreno o Sebastian Pinochet construyen viviendas al pueblo? No, porque no gobiernan para el pueblo, sino para los millonarios, para la oligarquía».

«Solo en Venezuela construimos viviendas para el socialismo bolivariano».

Asignó 43.802 petros para la construcción de viviendas y subrayó «nosotros no decimos promesas, no somos politiqueros de la cuarta república, no prometemos, sino que estamos comprometidos».