Nicolás Maduro aseguró este jueves que los perniles que se han repartido a través de los Clap son producidos en Venezuela, aunque la etiqueta de su envasado diga todo lo contrario.

«Ese pernil es made in Venezuela. Cómo le arde a los amargados, ah, pero no dejan de retirarlo. ¿A qué hora lo entregan? 3pm, a esa hora los primeros que están en la cola son los amargados. Es un gesto de amor. El próximo año tenemos que ir más allá, quiero garantizarle a las 6 millones de familia, toda su caja con todos los componentes para las hallacas, de producción nacional, para todo diciembre y parte de enero. Su caja de hallacas, vamos a diseñarla desde ya, regalo de San Nicolás para 2020. Venezuela tiene derecho a futuro y ni un millón de Trump podrán con Venezuela. No podrán. Se los juro. Ni por aquí ni por allá, ni por más allá», prometió.

Aunque Maduro asegure que las piezas de pernil que han recibido algunos venezolanos en estas navidades son producidas en Venezuela, lo cierto es que el producto es comercializado desde Rusia, uno de los pocos países todavía dispuestos a crear alianzas económicas con Venezuela.

En una alocución presidencial en octubre de este año Maduro prometió el plato navideño en la mesa de los venezolanos. «Garantizaremos al pueblo venezolano el alimento que requiere en esta época decembrina», dijo en ese momento. Es por ello que desde Rusia arribaron a Venezuela unas 13.500 toneladas de pernil para ser distribuida entre algunos venezolanos.

El portal de noticias El Clarín.com publicó un reportaje el 16 de diciembre donde asegura que «este año Rusia reemplaza a Portugal, que venía enviando perniles a Maduro desde los últimos cuatro años hasta que la deuda de 68 millones de euros no fue pagada. La empresa portuguesa Agrovarius SA despachó en enero de 2019 lo que debía ser un mes antes desde Barcelona, España, apenas 696 toneladas de pernil, cuya factura no ha sido cancelada».

De acuerdo a la etiqueta del pernil congelado se lee que la empresa rusa SAC SK Korocha, del distrito ruso Korochansky, envasó el producto el 23 de octubre de este año con fecha de vencimiento del 17 de octubre de 2020.