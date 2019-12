Familiares de las víctimas de las protestas del año 2017 se acercaron este martes a la sede del Pnud, en Caracas, para entregar un documento en el que denuncian lo mal que son tratados cuando se acercan a los organismos del Estado para exigir justicia.



De igual manera, aseguran en el documento que las investigaciones en torno a sus casos están completamente paralizadas.

«Las investigaciones en nuestros casos están paralizadas, aun cuando hay evidencias que los órganos represores del Estado fueron quienes asesinaron a nuestros hijos y familiares, los componentes no dan información. Tenemos cinco casos, de los que estamos aquí, en etapa de juicio; juicios que nunca empiezan, siempre, por alguna razón, son diferidos. Los casos de investigación están paralizados, no hay avances», dijo Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete.

La señora comentó que desde marzo del año pasado han estado constantemente entregando informes, pruebas, ante representantes de la ONU y otros sistemas internacionales para demostrar -agrega- que sus hijos fueron ejecutados.

«Hemos presentado elementos desde el año pasado y lo seguiremos haciendo, no solo para demostrar que nuestros hijos fueron asesinados, sino cómo nosotros somos tratados en Venezuela cuando buscamos justicia», recalcó.

Indicó que tanto los padres de las víctimas como familiares cercanos son acosados, amedrentados e intimidados por funcionarios del Estado, incluso, denunció que han intentado sobornarlos con supuestas ayudas económicas.

«Nos han querido sobornar para no seguir buscando justicia, queremos que salga la verdad de los hechos en cuanto a los asesinatos de nuestros hijos en manifestaciones de 2017. Cuando hacemos algún evento a nuestros hijos pasan camionetas, nos graban, nos llaman de un supuesto comité para darnos ayudas económicas; ayuda económica que no pedimos, cómo nos van a dar ayuda económica si no nos dan justicia, pedimos justicia, reparación, porque los jóvenes que fueron asesinados tenían historias, familias, y fueron tildados de terroristas, criminales, por exigir sus derechos», enfatizó.

Elvira Pernalete insistió en que no aceptarán ningún tipo de sobornos, por considerar que no es lo correcto, «queremos es justicia», finalizó.