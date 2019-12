El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, rechazó este miércoles que la oposición se niegue a aprobar el proyecto de ley aprobatoria del mecanismo de asistencia financiera y técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico.

«Decirle al Zulia que no aprobarás un proyecto eléctrico que le ayude a mejorar parcialmente su vida, porque no estás dispuesto a reconocer que Maduro controla el país (una vaina obvia que no puedes cambiar en breve) te ubica, sin anestesia, en el plano de enemigo», posteó en Twitter.

«Dile a los zulianos que no pueden recuperar parcialmente su sistema eléctrico porque no estás dispuesto a firmar un acuerdo donde el gob en control territorial firme también, aunque no controle recursos y la auditoría sea externa e internacional. Y luego pídeles que voten por ti».

León aseveró que la oposición no le ofrece a Venezuela, lo que la población necesita. «El dilema de la oposición es que la población quiere elecciones competitivas, desea negociación para resolver su problema y rechaza las sanciones. Exacto, lo contrario a lo que ella puede ofrecer. Si además promete un cambio que no puede conseguir, el dilema se convierte en drama».

A la vez que consideró que esto es «demoledor» para el sector opositor. «Siendo evidente que el cambio puede durar mucho tiempo en concretarse, que la oposición plantee una estrategia que impida interacción con el “acting government”, incluso para atender crisis humanitarias, resulta en un sacrificio injusto y demoledor políticamente para ella misma».

Apuntó que no entiende el comportamiento de estos opositores. «Me rindo. Definitivamente no logro entender la lógica racional de muchos de mis amigos que controlan la oposición. Lo peor es que se perfectamente que no lo hacen por mal. El problema es que la opción alternativa para explicar su comportamiento es aterradora a futuro».

«Una negociación no se hace entre panas, sino entre adversarios y enemigos. Firmar un acuerdo para salvar un niño, un enfermo moribundo, un pueblo sin luz o un sector destruido, mientras la solución final no está cerca, no reconoce un coño a tu adversario, sino a tu corazón», agregó.

Este martes, durante la sesión parlamentaria, el diputado opositor Enrique Márquez lamentó que no hubiese “sensibilidad” para aprobar una ley que busca solventar la crisis. Aseguró que no van a dejar de impulsarla, pues el Parlamento no puede “darle la espalda y olvidarse”.

Pidió declarar urgencia parlamentaria para tratar el tema. “En el Zulia hoy son 12 horas diarias de racionamiento. Si eso no es una tragedia, que alguien me lo explique”.

