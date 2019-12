El historiador, ex rector de la Ucab y sacerdote jesuita, Padre Luis Ugalde, explicó que los niveles de corrupción en Venezuela han llegado al nivel en el que se encuentran debido a que la corrupción lejos de castigarse se premia.

“Otro elemento que está presente en Venezuela es que la mala conducta no tiene sanciones, no puede haber ética en una sociedad de manera generalizada si la mala conducta no tiene sanciones, si en una sociedad el sistema de premios y castigos no funciona adecuadamente y la gente se premia actuando de forma corrupto y el honesto es castigado la sociedad empuja a la gente a que sea corrupta”, declaró Ugalde a Román Lozinski.

“No es que el venezolano no tenga valores éticos sino que el sistema como funciona ha minado esos valores éticos y lo vemos en cosas muy sencillas. En los 70 si te comías una luz en Caracas un fiscal te multaba pero hoy en día si yo me detengo en el semáforo el que va detrás me toca la corneta me insulta me llama de todo, es decir la violación de la norma se volvió una norma, y ese mismo venezolano que quiere comerse la luz si lo pones en Hamburgo acata la norma ¿y por qué? porque sabe lo que pasará si la rompe”, agregó.

Recursos ilícitos

Previamente, Ugalde dijo que otra de las razones por las que la corrupción ha crecido es por la facilidad con la que se ha podido obtener dinero de manera ilícita. “Yo creo que no, La corrupción realmente en estos últimos años se ha llevado a este extremo porque la riqueza fácil lleva y propicia a que la gente diga ‘yo robo pero dejo robar como la riqueza nos dicen que no tiene límites yo me robo cantidades pequeñas’, entonces pequeñas pero ahora vemos que fulano robó mil millones de dólares”.

“Los mismos corruptos se señalan unos a otros, el hecho es que Venezuela en los últimos 20 años ha tenido un ingreso de más de un millón de millones de dólares y el pronunciarlo es fuerte, eso hace diga que la gente vea una ocasión y determinados corruptos digan ‘esto no se va a saber porque yo robo y dejo robar’”, añadió.

“Hemos pasado de una riqueza fabulosa a una miseria compartida, el estado venezolano está en la ruina, los ingresos legales del estado venezolano son bajos, el PIC o el conjunto de bienes y servicios que producimos los venezolanos por cabeza era el primero en Venezuela y hoy estamos en la pobreza millones de venezolanos”

Sin embargo, Ugalde dijo que pese a los niveles de corrupción la situación representa una oportunidad para poder combatirla. “Tenemos un momento privilegiados para luchar contra la corrupción porque ahora vemos que el robo de uno es la muerte del otro porque la tragedia y muerte nacional está unida a la corrupción”.

foto: Konzapata