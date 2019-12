El diputado a la AN Luis Parra (PJ-Yaracuy) aseveró este miércoles que viajó a Europa para denunciar a personas vinculadas al chavismo por presunta corrupción e indicó que esos viajes fueron realizados gracias a la colaboración de amigos y familiares que quieren un cambio político en Venezuela.

«Fuimos al Parlamento Italiano a denunciar la corrupción de algunos y para que esos países iniciarán la investigación sobre supuestos testaferros. Llevamos una lista de personas: Claudia Díaz, Gorrín, Rafael Ramírez, Peréz Abad, Santiago Pérez, Américo Mata, Ricardo Sánchez, Carlos Eduardo Rosa, Mauro Libi, Jhonatan Marín, Francisco Solórzano, Wilmer Rodríguez (…)».

«Nosotros fuimos a denunciar, no a lavarle la cara a nadie y tenemos nuestros mecanismos familiares, personales de amigos que aún creen esn esto (así canceló los viajes», dijo en rueda de prensa.

Parra destacó que no puede revelar los nombres de quienes financiaron estas viajes porque «en dos días los meten presos, se les pega el Sebin atrás» y aseguró que durante los próximos días va a entregar a la prensa las pruebas de las denuncias que realizó en los parlamentos a los que se dirigió.

Aseguró que el reportaje publicado por Armando.Info que lo acusa de querer lavar la imagen de empresarios vinculados a la trama de corrupción con los Clap, está influenciado por Rafael Ramírez y dijo «trata de frenar nuestra denuncia con otro alboroto público, nuestras actuaciones son decentes, a mí me han acusado de una firma y les digo cómo voy a firmarla sino pertenezco a esa comisión de contraloría».

Aclaró que no rindió declaraciones al periodista Roberto Deniz, quien realizó el reportaje «¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin», porque no tenía su número telefónico. «A mí me hacen mil llamadas al día y número que no conozco no atiendo y le dije no te voy a dar una entrevista oficial porque no estoy autorizado por el partido».

Parra afirmó que al menos 1 diputado de cada fracción política que conforma la AN se reunieron hace 21 días para firmar una carta y solicitar una reunión con Juan Guaidó. «Los diputados que la firmaron saben que se dio, y que han intentado convocar reuniones en diversos estados y esa reunión fue un miércoles o un jueves».

«Empezaron varios diputados a decir que iban a solicitar una reunión a Juan Guaidó porque hay un descontento, porque se habla de la ruta política y a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué le decimos a la gente. Estaba al menos un diputado de cada fracción, yo no la firmé porque ese día me fui a Yaracuy y no estaba».

Asimismo, reiteró que deben ser investigados todos los diputados señalados por Armando.Info y destacó «que nos investiguen a todos, estoy dispuesto a que se haga la investigación y si tengo que pedir disculpas por errores y excesos no tengo problemas en hacerlo».

«No hay corruptos buenos ni malos, no tenemos rabo de paja, ni nada que esconder, lo que quieran investigar y quieran señalar están en todo su derecho, pero debe respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia», sentenció.