La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, indicó este martes que inició una investigación penal por los hechos de corrupción en los que presuntamente han incurrido parlamentarios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y pidió apoyo al presidente (E) por la AN, Juan Guaidó, con la documentación requerida.

“He iniciado una investigación penal por los hechos de corrupción en los que presuntamente han incurrido parlamentarios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana. Esta situación es alarmante de entrada porque esa comisión de la AN debería estar integrada por los diputados más probos y honorables. Esta investigación está relacionada con el cobro de dinero por parte de algunos diputados a Alex Saab y Álvaro Pulido, y otros relacionados con ellos, para supuestamente liberarlos de responsabilidad penales a ellos en el caso de los Clap”, detalló Ortega Diaz en una entrevista exclusiva a Blu Radio.

La fiscal agregó que “pediré información a la Fiscalía de Colombia sobre diputados venezolanos que presuntamente presentaron allí certificados para lavarle la cara a empresarios corruptos vinculados a Alex Saab y la trama de los Clap”

Por otra parte, manifestó que “recibí una denuncia en el Ministerio Público de los presuntos manejos irregulares en Monómeros y ya abrimos una investigación. Por este caso también voy a dirigir una comunicación al Fiscal General de Colombia”.

“Respecto a los hechos ocurridos en Cúcuta, lamento que el exembajador Calderón Berti no nos haya facilitado elementos estando en el cargo para avanzar en esta investigación. Me alarma que estos diputados no sepan cuáles son sus funciones, no sepan que ellos no pueden exonerar de responsabilidad penal, ni civil ni administrativa a nadie, eso no es función de ellos y mucho menos expedir certificados de buena conducta”, acotó.

Asimismo, reiteró que “lo cierto es yo le pedí al Presidente encargado Juan Guaidó que nos envíe toda documentación que está relacionada con estos hechos, que cursan en la Comisión de Contraloría de la AN en los últimos 3 años, para incorporarla en la investigación. Vamos a presionar a todos los niveles: Asamblea Nacional y partidos de oposición para que cooperen en el desarrollo de esta investigación”.

En torno al Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, aseveró que “ellos se han robado millones de dólares, destruyeron el aparato productivo del país para tener el monopolio de la importación de comida, el cual es de mala calidad y venden con sobreprecio. Se burlan de los venezolanos. Por eso cualquier acción para apoyar a individuos como Nicolás Maduro, Alex Saab, además de ser constitutiva de delito, evidencia un desprecio por los venezolanos, porque exonerar de responsabilidad a Alex Saab es exonerar a Maduro también”.

“La información que nosotros tenemos es que un grupo de diputados recibieron dinero para emitir unos certificados de buena conducta, eso es delito en Venezuela, eso es corrupción propia. Es inadmisible que en medio de la lucha que tiene el pueblo de Venezuela para salir de la miseria y ser libres, algunos políticos reciban dinero de delincuentes ligados a la tiranía, lucrándose impunemente de la miseria y hambre de los venezolanos. ¿Qué pueden esperar los ciudadanos de sus dirigentes, de los partidos, de quienes detentan el poder? nada, porque lo que hay es corrupción. Es el momento de que el pueblo deje de ser víctima de sus dirigentes, es momento de que la ciudadanía se ponga al frente de esta situación, que empiece a exigirle respuestas a sus dirigentes ante sus más sentidas necesidades”, concluyó.