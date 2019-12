El dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, se refirió este viernes en torno a la detención del diputado Gilber Caro, y reiteró que las acciones “desesperadas” de Nicolás Maduro no van a quebrar su voluntad ni la de la población venezolana.

“¡Maduro eres un cobarde! Como no tienes el apoyo del pueblo y no tienes los votos en la AN, mandas a tus esbirros a meter preso a los diputados que no pudiste comprar como nuestro hermano @gilbercaro. Tus acciones desesperadas no van a quebrar nuestra voluntad ni la del pueblo”, posteó López en su cuenta Twitter.

Por su parte, el embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, aseveró que “alertamos a Comunidad Internacional sobre esta nueva acción de la dictadura de Maduro contra la @AsambleaVE con el secuestro del diputado @gilbercaro por fuerzas del FAES. La acción es parte de la operación del régimen que esta mañana denunció Rep. Especial Vzla., Eliott Abrams”.

“#URGENTE | Funcionarios del FAES secuestraron a Dip @gilbercaro, en los alrededores de La Florida, Caracas, Vzla. Constante y reiterada política Criminal del régimen.La justicia no tarda en llegar. COBARDES!”, afirmó el parlamentario Juan Pablo García.

“Hace poco más de un mes Bertucci aseguró que para las navidades liberarían presos políticos, pero al parecer es todo lo contrario porque de nuevo se llevan “detenido” al diputado Gilber Caro”, posteó la periodista Sarai Coscojuela.

Mientras que la usuaria Beatriz Osorio afirmó que “Gilber Caro es diputado, tiene inmunidad parlamentaria. ¡Libérenlo!. Si ya sé que eso le importa nada a las ratas rojas. Pero siempre debemos protestar por todas sus arbitrariedades. No permitamos que se haga normal”.

