El dirigente de Prociudadanos, Leocenis García, rechazó la posibilidad de que Guaidó sea reelecto para dirigir otro año la Asamblea Nacional y lo calificó como “un criminal que debe ser llevado ante la justicia”.

Así lo dijo García en un video posteado en el Twitter de la agrupación política Prociudadanos:

“Hay enfrentamientos no solo en Prociudadanos sino con diputados salpicados de corrupción, no soy una veleta ni quiero morir siendo una veleta por nadie. El presidente Guaidó fue respaldado por mi y mi organización como lo que es, como el presidente de la AN y la institución legítimamente reconocida por el mundo, desde EE.UU hasta Rusia”

“Lo que no es reconocido por todo el mundo es ese invento que se hizo en enero donde dijeron que el presidente de la AN es el presidente encargado de la República, y se intentó esto para que cesara el Gobierno criminal de Nicolás Maduro, pero al final del día no ha terminado el Gobierno criminal y ese gobierno terminó siendo un hamponato y el presidente de la AN no es presidente del congreso sino de una banda criminal”

“Y lo digo así porque los fondos del cucutazo que iban a ser para personas con cáncer, diabetes y otras enfermedades que en Venezuela que no pueden tratarse por el desastre gobierno socialista de Maduro terminó en manos de funcionarios y militantes de Voluntad Popular, luego lo que fue el llamado aporte para la libertad y LA democracia terminó en manos de no se sabe quién, luego el pago de los intereses a los tenedores del bono 2020 terminaron en manos de los boliburgueses vinculados al hermano del presidente de la AN Juan Guaidó”

“Ahora conocemos que este entramado de corrupción de las bolsas Clap y los testaferros de Maduro, porque esos son testaferros de Maduro, terminan siendo amparados por diputados de Voluntad Popular y quiero hacerle una reflexión al Departamento de Estado, especialmente a la oficina de Elliot Abrams y que ha dicho recientemente que está muy complacido con Juan Guaidó y quisiera que me lo explicara y al señor James Story que se ha convertido en el jefe de la oficina (…) que se ha vuelto una suerte de jefe de campaña de Juan Guaidó y Leopoldo López”

“Hace falta una renovación de las autoridades y esas autoridades pasan por las que han querido meternos ciegamente a todos los opositores en defensa de un corrupto porque hoy el presidente de la Asamblea Nacional es un corrupto. Por eso hoy la posición de Prociudadanos y de Leocenis Garcia es la no renovación del mandato como presidente de la AN de un criminal que debe ser juzgado con la misma vehemencia con la que será juzgado Maduro”

foto: Atodomomento

GARCIA calificó a Guaido como un “corrupto” que jugó con las esperanzas del país: “Dice el diputado Brito de PJ que el encapuchado que se reunió con Cabelllo, era Juan Guaido. Que 70 diputados le mandaron una carta a Guaido pidiendo explicación por ayuda humanitaria” pic.twitter.com/hWZin82O4a — ProCiudadanos (@ProCiudadanos) December 3, 2019