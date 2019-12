La diputada a la AN Tamara Adrián (VP-Táchira) expresó este martes que para hablar de igualdad de género, debe hablarse de la sociedad entera y no solo de los derechos de mujeres y hombres.



«La importancia de hablar de género no es hablar de mujeres, sino hablar de la sociedad entera y de igualdades de los factores sociales, especialmente entre hombres y mujeres», dijo al rendir declaraciones a ND a las afueras del Parlamento.

«Ahora tenemos que hablar de lo que yo denomino masculinidades tóxicas, ya que la violencia que vivimos en Venezuela y la proliferación de la delincuencia joven es también un problema de género, es un problema de dominación».

Indicó que el incremento del embarazo adolescente «no está solo relacionada con las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, y a la ausencia de anticonceptivos, sino a interiorizar el embarazo como un rito de paso».

Adrián destacó que durante este período legislativo se concretó la inclusión de distintos acuerdos que ha aprobado la AN sobre violencia de género y otros acuerdos de inclusión para la comunidad Lgbtq+.

«Es importante la inclusión de otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres como grupos vulnerables. Ya que requieren de leyes y políticas públicas diferenciadas y de acciones que permitan romper las brechas que se han creado históricamente debido a las estructuras de dominación», sentenció.