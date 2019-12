Luis Sucre, abogado del diputado a la AN, Roberto Marrero, informó este miércoles que el juicio de su defendido continuará el 8 de enero de 2020, y reiteró en que se encuentra muy bien y consciente de todas las vicisitudes lamentables de este proceso “amañado”.

“El día de hoy continuo el juicio seguido a Roberto Marrero, continúa la evacuación de los testigos, hoy tuvimos la oportunidad de escuchar la disposición de uno de los funcionarios de los cuerpos policiales actuantes, en efecto el juicio fue suspendido y dará continuación el próximo 8 de enero, donde continuaremos toda la evacuación de las pruebas propias de esta etapa procesal. Satisfactoriamente el día de hoy, tanto los funcionarios adscritos al departamento de seguridad de tribunales, así como el propio tribunal, facilitaron el ingreso a la sala de juicio por primera vez de dos de los familiares de Roberto Marrero, pudieron presenciar la audiencia, específicamente dos de sus hermanos”, detalló Sucre a los medios de comunicación, en declaraciones compartidas por TVVenezuela Noticias.

El jurista agregó que “Roberto Marrero se encuentra muy bien, especialmente muy bien de ánimo, fortalecido, y consciente de todas las vicisitudes lamentables de este proceso amañado”.

Por su parte, el hermano del parlamentario, el coordinador de Voluntad Popular en el estado Carabobo, Reinaldo Marrero, sostuvo que “no esperábamos otra cosa que lo que pasó, porque sabíamos que había un receso navideño. Si lamentamos que Roberto y otros compañeros están aislados, en época navideña no sabemos si vamos a poder verlo. Hoy ingresamos a la sala de audiencia gracias al trabajo de los abogados. Roberto tiene el ánimo en alto, y nos dijo que está aguantando la pela. Este secuestro político nos priva de su compañía en una fecha especial para nosotros”.

“Roberto Marrero está firme, dice que no nos preocupemos por él, que él se preocupa más por nosotros. Nos pide que sigamos con la celebración navideña y que no nos dejemos abatir por esta circunstancia”, concluyó Reinaldo Marrero.

"Esta firme, dice que no nos preocupemos por él. Nos pide que sigamos con la celebración navideña y que no no dejemos abatir por esta circunstancia", dijo @ROBERTOMARRERO a su hermano @REYMARRERO, durante el juicio que fue suspedido para el próximo 8 de enero. #LEV #TVVNoticias pic.twitter.com/DT4sNrwafq

