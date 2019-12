El diputado de la AN, Juan Pablo Guanipa, indicó este jueves que desde el Parlamento no le van a “parar” a un TSJ “inconstitucional” y desconocido por todos los parlamentarios, tras la nulidad absoluta del TSJ oficialista de la modificación del Reglamento de Interior y Debates de la AN.

“El ilegítimo y servil tsj declara la nulidad absoluta de la modificación que hicimos al Reglamento Interior de la @AsambleaVE. 2 preguntas ¿No estábamos en desacato y nada que hiciéramos era válido? ¿Creen que le vamos a parar a un tsj inconstitucional y desconocido por nosotros?”, posteó Guanipa en su cuenta Twitter.

En sentencia de la Sala Constitucional del TSJ elegido de manera irregular en diciembre de 2015, luego de que la oposición ganara las parlamentarias, se expresa: “Se declara nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la reforma parcial del reglamento publicado en Gaceta Oficial N° 6.014 del 23 de diciembre 2010”.

Esto como respuesta a la impugnación que hicieren tres diputados para que se declarara lo sentenciado, y que llevó a la expulsión de uno de ellos, José Gregorio Noriega, del seno de su partido, Voluntad Popular.