El rector de la UCAB, José Virtuoso, aseguró este viernes que las elecciones a realizar en el país deben cumplir con las exigencias de vida de los ciudadanos.

«Nosotros como ciudadanos tenemos que exigir la transparencia necesaria en cualquier proceso electoral. El CNE que vaya a liderar unas elecciones tiene que ser nombrado en la AN, no podemos contentarnos con cualquier proceso electoral, tiene que ser uno que cumpla con las exigencias de vida pero la respuesta no debe ser «si no me gusta me quedo en mi casa y me abstengo», tiene que ser que si no me gusta tenemos que luchar por que nos guste y tenemos que lograr que efectivamente se puedan lograr unas elecciones como Dios manda», explicó el padre a TV Venezuela.