El diputado José Luis Pirela, negó nuevamente estar involucrado en la trama develada por armando.info en la que diputados opositores habrían tratado de librar de investigaciones en Colombia y EE.UU a empresario chavista ligado a los Clap y dijo estar abierto a investigaciones.

“No he sido miembro de esa comisión, no participé en el debate sobre los Clap, no firmé el informe y no voté por eso porque sencillamente no tengo derecho a votar en la Comisión de Contraloría y soy miembro de la Comisión de Política Interior y vicepresidente de la subcomisión de drogas, antiterrorismo y delincuencia organizada”, declaró Pirela a Vivoplay a su llegada al Palacio Federal Legislativo.

Reiteró que fue dicho viaje en España e Italia a denunciar a Rafael Ramírez y a Alejandro Betancourt. “En España atendí dos cosas: 1 la denuncia con respecto a la gestión de Rafael Ramírez, el zar petrolera que destrozó Pdvsa y que hizo un conjunto de confiscaciones inconstitucionales que destrozaron la industria petrolera (…) y denunciamos a los bolichicos Alejandro Betancourt López y a otros que recibieron contratos del sector eléctrico y no las ejecutaron sino que se robaron esos reales”.

Reiteró estar abierto a cualquier investigación así como su apoyo a las que se lleguen a dar incluyendo el apoyo a las mismas por parte de la Fracción 16J. “Nosotros sabemos cómo actúa el poder de la corrupción y es pasando factura y estoy dispuesto a someterme a cualquier investigación y el que no la debe no la teme porque la mentira tiene patas cortas, agradezco a la fracción su solidaridad y su confianza, la Fracción 16J que ha sido una fracción crítica y que ha combatido la corrupción venga de donde venga y la seguiremos combatiendo”.

Sobornos por votos para el 5 de enero

Respecto a las denuncias para sobornar a diputados para que cambien su voto el próximo 5 de enero dijo que nadie ha venido a ofrecerle dinero por su voto. “Ese caso lo denunció el diputado José Guerra y ayer el diputado Luis Stefanelly donde dice que le ofrecieron 1 millón de dólares por comprar su voto el 5 de enero y quiero decir dos cosas muy claras: Primero a mí nadie me ha llegado a sobornar por el tema del 5 de enero, segundo mi voto el 5 de enero no es personal, yo votaré por lo que se decida en el debate interno de la Fracción 16J y yo estaré en ese debate y lo que diga la Fracción es lo que haré y a eso votaré”.

“Me parece muy grave que haya un maletín comprando diputados para nombrar la directiva porque aquí hubo un acuerdo en el 2015. Se hizo una primaria y se decidió que el primer año correspondería a Ramos Allup por AD, el segundo año Julio Borges por PJ, el tercer año a Omar Barboza por UNT, y el cuarto año a Juan Guaidó por VP y el quinto año a partidos minoritarios”.

