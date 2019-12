El diputado José Luis Pirela, calificó la investigación de Armando Info como una operación que es parte de una campaña orquestada por Rafael Ramírez.

“Estoy señalando que hay una campaña, que no es solo Armando.info. Por ahí publicaron una foto en las redes, y me hacen un círculo rojo y hacen un círculo de otra persona y dicen que es Alex Saab. Yo no conozco a Alex Saab ni lo he visto nunca. De manera que, cuando se usa la mentira, cuando se usan pruebas falsas es porque estamos ante gente inescrupulosa. Yo quiero que Armando.info presente una prueba que a mí me comprometa sobre ese tema. ¿Por qué Armando.info nunca ha publicado nada con respecto al caso de los bolichicos y el tema de la inversión eléctrica? ¿Por qué en Armado.info no publican la oscura gestión de Rafael Ramírez de Pdvsa? Yo fui a España porque, además, yo llevo un caso desde hace año y medio, el de «La Plataforma», donde fueron estafadas 22 empresas venezolanas por un grupo que encabeza Ángel Martínez Higuera que está en España”, dijo Pirela en una entrevista dada a Tal Cual.

