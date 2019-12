El diputado José Guerra, desde la clandestinidad, expresó este lunes su rechazo al intento del Gobierno de Nicolás Maduro de incluir a la milicia como componente de la Fuerza Armada Nacional, pues lo considera una violación a la Constitución.



«Dentro de la constitución todo, fuera de ella, nada. Ese fue el lema empleado en Venezuela (…) Ahora gobiernan por decreto violando la constitución y utilizando la constituyente espuria. No hay ley de presupuesto y gastan como si lo hubiese, no hay ley de endeudamiento y se siguen endeudando. No rinden cuentas, y peor, todos los poderes, menos uno, están subordinados a una especie de zar, dirigido por el hombre más antipopular que ha gobernado el país, pero ahora quieren hacer algo peor, incluir a la milicia como componente militar violando la constitución, utilizando la figura de ley constitucional cuando eso lo aprueba es la Asamblea Nacional», dijo Guerra a través de un video publicado en redes sociales.

El diputado insistió al gobierno de Maduro que si eso es lo que quieren hacer, entonces que cambien la constitución y lo sometan a un referendo.

«Eso es lo que tiene que hacer y no buscar eufemismos para disfrazar una realidad. Nosotros conceptualizamos a la Fuerza Armada como una institución al servicio de Venezuela y no como una sucursal de un partido político, por eso le hablamos a todos los venezolanos y a la Fuerza Armada para que vean la gravedad de violar la constitución. Exigimos respeto a la constitución vigente y le recordamos a la Fuera Armada que está al servicio del país, porque ella no está para poner ni quitar gobierno sino para hacer respetar la constitución y eso es lo que hoy les corresponde», concluyó.

La semana pasada Nicolás Maduro juramentó a unos 3 millones de milicianos e instruyó a que continúe su entrenamiento y su integración dentro de los componentes regulares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.