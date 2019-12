El diputado a la AN José Brito (PJ-Anzoátegui) enfatizó este miércoles que no votará por Juan Guaidó como presidente del Parlamento para el nuevo período legislativo que inicia el 5 de enero de 2020, por considerar que Guaidó ha jugado con la esperanza de los venezolanos.

«Radicalmente y absolutamente no voy a votar por Guaidó, porque no puedo avalar que se siga estafando la esperanza del venezolano, Guaidó se ha convertido en un estafador de los venezolanos diciendo que vamos bien y los que van bien son él y su entorno, mientras el resto del país está fregado», dijo al conceder una entrevista telefónica a ND.

Brito condenó que el reglamento de interior y debate de la AN fuera reformado este martes y aseveró que esto constituye un golpe a la Constitución. «No podemos avalar que porque Maduro viola la Constitución, nosotros también lo vamos a hacer. Lo que se hizo ayer fue una violación a la Constitución, no es posible que una cosa tan delicada como la modificación de ese reglamento lo hagan de manera inconsulta».

«Esa reforma no se le presentó a ningún diputado, nadie lo tuvo, lo hicieron entre gallos de media noche».

Reiteró «nosotros no avalamos el sicariato judicial de Maduro ni el sicariato judicial que pretende dar Juan Guaidó. ¿Cómo es eso que los dos van a matar a las leyes y a la Constitución?».

Brito destacó que se encuentra en la ciudad de Barcelona en el oriente del país y no en Caracas, ya que varios medios de comunicación indicaron que fue al TSJ a impugnar la reforma del reglamento de interior y debate. «Están diciendo que estoy en Caracas y estoy en Anzoátegui atendiendo una situación familiar, dijeron que estaba con Luis Parra y les dije: tendré yo el poder de la omnipresencia, porque no estoy allá».

«La primera víctima es la verdad», reprochó.