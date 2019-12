El abogado defensor de Juan Requesens y Roberto Marrero, Joel García, aseguró este jueves que es el Sebin quien ordena la liberación de los presos políticos y no los jueces que atienden el caso, situación que, según explicó, se viene presentando desde hace mucho tiempo.



«El Sebin tiene una particularidad y es que ellos no acatan órdenes de tribunales y no hay ningún juez que se atreva a ponerlos en cintura, si el Sebin dice: ‘no traslado’, no traslada, si el Sebin no da libertad tribunales no la da. El juez no se atreve a declararlos en desacato y lo han hecho 20 mil veces (…) Lo más delicado es que los jueces dicen:’yo no voy a cambiar mi libertad por la libertad de los presos'», dijo el abogado en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

García indicó que ayer (miércoles) se tenía previsto continuar la audiencia de Roberto Marrero, sin embargo, el Sebin decidió no trasladarlo a tribunales, pese a que le habían ratificado a la juez que el político llegaría sobre las 3 de la tarde. En el caso de Juan Requesens, agregó García, ocurre todo lo contrario.

«Ayer sí hicimos la audiencia. A pesar de que el traslado de dos damas del Inof que están también acusadas en este caso, las llevaron a las 5:30 de la tarde, algo bastante inusual. Lo que nos indica que en el caso de Juan Requesens la orden es hacer el juicio lo más pronto posible. Estamos haciendo las audiencias interdiarias, con Roberto Marrero no fue así. La audiencia de Requesens será el lunes, otra vez», resaltó el abogado.

Sobre la posible liberación de presos políticos de la que hablan integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional, el abogado aseveró que nadie de ese grupo ha tenido contacto con él ni sus defendidos.

«Yo no me atrevo a afirmar eso, ni la mesita tiene contactos con nosotros. Tenemos lo del grupo de trabajo de prisión arbitraria, pero de esta gente se puede esperar cualquier cosa. Tenemos posiblemente elecciones parlamentarias el próximo año, Juan puede ser candidato a esas elecciones nuevamente, yo veo que aceleran este juicio con otros propósitos, ojalá me equivoque», destacó.

Y en cuanto a las ordenes de liberación emitida por la ONU, añadió: «El grupo de trabajo de la ONU no tiene manera de obligar al Estado venezolano a cumplir la liberación de los diputados y enjuiciar a los que detuvieron», por lo tanto el abogado descarta que los diplomáticos interesados en estos casos puedan, incluso, presenciar las audiencias en vivo.

«Lo que se traduce que el poder judicial no les va a dar ingreso a esos diplomáticos. Acuérdense que el caso de Requesens ha sido sometido a la Comisión Interamericana de DDHH, así mismo en la ONU y Parlamento Europeo. Quieren ver si Requesens es culpable o no de esos hechos, recuerden que Juan Carlos Requesens es el único diputado en ejercicio en el mundo detenido. A las sociedades democráticas les genera ruido que un diputado esté detenido», concluyó.