El abogado del diputado Juan Requesens, Joel García, indicó este lunes que aún faltan dos defensas por declarar por lo que la audiencia de su defendido fue diferida para el jueves a las 2:00 pm, y reiteró en que no es un juicio oral ni público, ya que hoy sólo ingresó a la sala la madre del parlamentario.

“La convocatoria de hoy estaba pautada para las 2 de la tarde, y comenzó a las 4:40 pm y culminamos a las 7 de la noche. Hoy 3 de las defensas de los acusados dieron su argumento de defensas y con ello culminó la audiencia. Se ha insistido sobre la violación del principio de publicidad, el tribunal se reserva el derecho de admisión, es una publicidad que está a media, el tribunal decide quien pasa y quien no pasa, hay personas que llegaron hasta la puerta del tribunal y se les negó el ingreso, y la juez tiene la desfachatez de decir que ahí están las puertas abiertas y que no le han negado el ingreso a nadie. En el caso de Juan Requesens, solamente pudo ingresar hoy su madre, más nadie pudo ingresar porque les fue impedido el ingreso a la sala”, afirmó García a los medio de comunicación en declaraciones difundidas por TVVenezuela Noticias.

El jurista aclaró que “insistimos, esto es un juicio oral y público, nuestras leyes establecen la participación ciudadana, y la juez sigue insistiendo en el secretismo, no permiten el ingreso ni a diputados ni diplomáticos, esperamos que nos den el derecho de palabra para argumentar esas violaciones al debido proceso como también el dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que ordena la liberación de Juan Requesens por estar incurso en una detención arbitraria. Me dijeron que en la próxima audiencia tendré el derecho de palabra, donde argumentaré estas irregularidades”.

“Este no es un retraso procesal, aquí estamos viendo es que se suspende la continuación del juicio, el juicio se está desarrollando, sólo que la juez está limitando las horas, a veces a las 6pm otras veces a las 7 pm y con ello culmina, esperemos que el jueves se comience a las 2 pm y podamos avanzar en el transcurso de la tarde”, finalizó García.

Por su parte, el padre de Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens Gruber, detalló que “falta solamente como 5 abogados de defensas por hablar, no sabemos qué está pasando allá ahorita, sólo su mamá entró a juicio, entonces no entiendo porque hablan de un juicio oral y público, porque a mucho familiares no nos dejaron entrar. Aparentemente iban a dejar a padres y madres entrar, pero entonces eso no es un juicio oral y público. Estamos a la espera de ver qué pasa”.

“Ayer lo visitamos, en su día domingo de visitas, de 11am a 3pm, él está muy fuerte moralmente, está claro que esto es un proceso político, a tener confianza en la AN, él manda un mensaje de trabajo en unidad, él dice que aguanta y que está claro que esto es un problema político y no jurídico”, concluye Requesens Gruber.

