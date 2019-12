El diputado a la AN, Ismael León, aseguró este lunes que si existía la «Operación Alacrán», la cual estaba encabezada por Tarek El Aissami y el exgobernador del estado Anzoátegui, David De Lima «y el señor que maneja los Clap», en referencia a Alex Saab.

«Están manejando recursos para ver si compran a algunos diputados y en esto hay que ser muy claro, hay diputados que viven una situación económica difícil… Lo más doloroso de esto es ver quienes desde la AN se han prestado para este juego y me refiero con esto al diputado Luis Parra, que no ha salido aclarando si es verdad o es mentira, lo que si tuve la oportunidad de ver un capture donde él le decía a un parlamentario: «Hasta cuando los patas en el suelo íbamos a continuar» y que no podíamos hacerle caso a los fascistas. Eso lo tenemos que decir, el caso de Luis Parra, el de José Brito y el de «Españita» que ustedes saben que baila para todos lados. Esos son los que han tratado de sacar a Guaidó de la AN», manifestó León en rueda de prensa.

Continuó: «Que el señor Luis Parra deje de ser cobarde y salga a la calle públicamente y lo diga (sobre la operación Alacrán). Eso es como que me venga a decir que él no estaba en los viajecitos que estaban haciendo para dar cartas de buenas conductas. Sencillamente le estoy diciendo que él tiene que responder, no que me tire pruebas a mí, él sabe cuales son los diputados que él ha tocado y que les ha dicho a los parlamentarios: «No pueden seguir pensando en que van a seguir viviendo como viven, limpios y desesperados». Él sabe a quiénes ha tocado, pero no diré cuales son porque pueden haber reacciones contra ellos, pero Parra sabe a los que ha llamado por teléfono y ha tocado. Tengo las pruebas, cuando llegue él momento y acepte el reto, sentaremos a los diputados a los que él ha llamado, a él y a mí a ver quién dice la verdad».