La ministra de Asuntos Penitenciarios de Nicolás Maduro, Iris Varela, dijo que nunca ha reconocido la existencia de pranes en las cárceles, y que si bien encontraron grupos de privados que ejercían dominio, «eso es parte de un pasado» que no puede volver.



«Yo jamás en la vida he reconocido la existencia ni le he dado beligerancia a grupos criminales en ninguna parte, aquí hay autoridades en los recintos, los que están dentro de las cárceles son privados de la libertad. Nosotros encontramos ciertamente un grupo de privados que ejercía poder o dominio, pero ha sido el gobierno revolucionario el que ha acabado con eso, eso es parte de un pasado que no puede volver», afirmó Varela.

Aseguró que lo que ha hecho el gobierno de Maduro ha sido un «trabajo formidable» y que el sistema penitenciario «ha experimentado un cambio de 180 grados», que se puede evidenciar con la desaparición del tema de los medios de comunicación.

«Antes se solía hacer mucho amarillismo. La noticia que más vendía era la situación de violencia en las cárceles y toda esa situación dantesca de políticas erradas que se fueron cometiendo durante muchos años. Hoy el 100% de las cárceles que le corresponden al Ejecutivo nacional su conducción, tienen absoluto régimen de autoridad. El nuevo régimen está implementado en el 98,5% de los recintos que nos corresponde», señaló.

Indicó que si se va la cárcel en Táchira, a Mérida, Lara, Falcón, Sucre, Nueva Esparta o Zulia, por ejemplo, «no vas a encontrar armas ni líderes negativos».

En ese sentido, invitó a los medios a que recorran los centros de reclusión para constatar la situación, al tiempo de señalar que su gestión es «digna de estudio» porque está «dictando cátedra».

«Estamos siendo convocados y requeridos por otros países, siendo reconocidos por la ONU en lo que es el nuevo sistema penitenciario que ha diseñado el gobierno», asintió.

Añadió que no se tienen registros de reincidencia de ninguna persona que haya pasado por el nuevo régimen. «Hay que revisar en su historial si esa persona ha pasado por el nuevo régimen, porque nadie que pase por él reincide», sostuvo.

Y acotó: «Hemos rescatado la esperanza de los privados con este nuevo régimen penitenciario».

Por su parte, señaló que las comisiones de la ONU han visitado los recintos y que no pueden decir otra cosa más que «en Venezuela existe el mejor régimen penitenciario del mundo».

Admitió Varela que en las cárceles habían discotecas y hasta galleras, «un despelote, no había régimen; y eso fue lo que vinimos a enfrentar, lo que hemos acabado», que, según dice, fue el «legado» de la cuarta República en materia penitenciaria.

«Yo insisto, quien tenga denuncias, que la haga, que confíe en las autoridades, no en el hampa (…) Yo no estoy diciendo las cosas por decirlas, estoy llamando a que coordinen su visita, el que quiera ir para que no sea victima de la desinformación, coordínela, tiene 108 recintos para escoger, que le corresponde a Iris Varela, por ahora, pero tengo las puertas abiertas y la invitación para el que quiera ir a constatar», apuntó.