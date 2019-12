Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, anunció que acudirá por cuarta vez a la Fiscalía a interponer denuncias de torturas que sufren los detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde.

Da costa afirma que tras la fuga del capitan Anyelo Heredia la Dgcim y la GN tomaron Ramo Verde y detalló que el coronel Hannover Guerrero «torturó brutalmenete» a Regulo García Castro.

«Le puso electricidad en la nariz, le metió unas cucharas en la nariz, en la cabeza, en la nuca; lo patearon, lo golpearon agarraron un Beretta (pistola) y con la cacha le dieron en la cabeza, le dieron en las costillas, le dieron en la rodilla que él tiene mala y les robaron todo», narró la mujer a las cámaras de VPITv.

Asimismo, aseguró que también torturaron a otros detenidos.

«Hacen lo que les da la gana, ellos roban torturan y así hicieron con todo el penal. En el cuarto piso hicieron un desastre, en el tercer piso también», precisó antes de mencionar lo que supuestamente le hicieron al compañero de celda de Heredia.

“A Mogollón que compartía celda con el capitán Heredia lo torturaron y lo metieron en un tigrito (celda de castigo en aislamiento), el hombre llegó al desespero de decir que se iba a suicidar”, advirtió.

Por esta razón insiste en denunciar pues, a su juicio, los detenidos «son impunemente torturados y a nadie le interesa».

«Pero no son torturas leves, aplicar electricidad ya es una cosa más sofisticada y lo hacen y nadie hace absolutamente nada», agregó.

Por último, desestimó que su hermano vaya a ser liberado a pesar de contar con boleta de excarcelación desde el 17 de octubre.

“Yo del Gobierno no cero nada, no espero nada (…) Yo no creo que vayan a liberar a nadie, el señor Maduro salió diciendo por televisión que todos somos unos terroristas y merecemos la cárcel y algo más que aquí en Venezuela no se aplica”, concluyó.

