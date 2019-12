El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, sostuvo este jueves que lo más importante tras la reunión del Tiar y las sanciones, es que toda la región se mantiene unificada en torno y con “la causa” de la libertad, de que regresen “nuestros familiares”, y de recuperar la normalidad en el país.

“Este año ha sido de grandes retos para Venezuela, de grandes retos para nosotros como sociedad, ha sido años de crecimiento pero también de desgastes. Hay que decirlo, todos nos cansamos y es normal, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta situación?, y muchas veces hemos dicho, ya basta, y hoy como nunca debemos decir ya basta, en ese momento depende de cada uno de nosotros, a veces me preguntan mucho sobre la confianza, las encuestas, y yo digo, vamos a ponerlo en perspectiva, el 4 de enero de este año, donde nadie daba medio por nada, yo en esa referencia tenía el 1%, que me lo daba La Guaira, hoy tenemos 4.500 o 5.000% más, que no me lo da La Guaira, no me lo da mi nombre, me lo da la esperanza de cambiar lo que está pasando en Venezuela”, aseveró Guaidó en Asamblea de Ciudadanos en Baruta transmitida por TVVenezuela Noticias.

El líder opositor agregó que “es natural que tengamos dudas en este momento, donde hay obviedades, porque hoy sigue Maduro usurpando funciones en Miraflores, y es un hecho lamentable, porque mientras siga el dictador, no va a haber progreso en Venezuela, y no tiene que ver con las sanciones, porque todos sabemos quién quemó la ayuda humanitaria en febrero, quien la destruyó, y fue la dictadura. Decidieron comprar armas y fusiles en vez de medicinas. Hoy las victorias diplomáticas no las sentimos suficientes, porque no lo son. Lamentablemente no hay una familia venezolana que esté reunificada. Tenemos que luchar hasta donde tengamos que luchar para reunificar a nuestras familias”.

Sobre la opción de usar la fuerza para conseguir un cambio, manifestó que “nosotros responsablemente tenemos que evaluar todas las opciones ¿Qué hace alta la fuerza?, si hace falta la fuerza, ¿o ustedes creen que la dictadura nos va a regalar una elección libre?, no nos va a regalar nada. Hemos hecho todos los esfuerzos, hemos hablado con todos los países, activamos el Tiar por ejemplo, por primera vez en años, y lo más importante del Tiar hace unos días no solamente son las medidas que se pudieron tomar hasta el momento, que seguiremos avanzando, lo más importante es que toda la región se mantiene unificada en torno y con nuestra causa, que es la causa de la libertad, de que regresen nuestros familiares, de recuperar la normalidad, les juro que yo no extraño nada más que la normalidad, ir por ejemplo a un juego de béisbol sin miedo”.

“Hace 20 años fue la tragedia de Vargas, yo tenía 16 años, en ese momento llovía muchísimo cuando recogíamos dinero para nuestra pro graduación. El 16 de ese mes fueron las elecciones de la Constituyente, estoy seguro que todos recuerdan que hacían ese día, porque ese día marcó la historia de Venezuela. Hoy entiendo que en 1999 estaban defendiendo un proyecto político que nos convirtió en un desastre que no le importaba ni siquiera el deslave de La Guaira que ocurrió hace 20 años porque aún así, realizaron elecciones, no les importó el sacrificio de mis hermano y amigos, y ahora 20 años después tenemos una oportunidad para salir de esta tragedia, ya basta de esta tragedia”, concluyó.

