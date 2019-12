El diputado a la AN, José Guerra, indicó este viernes que el Gobierno de Nicolás Maduro ya no encuentra qué hacer para despojarles de la mayoría en el Parlamento.

«El régimen ya no encuentra qué hacer para despojarnos de la mayoría de la AN de cara al 5 de enero 2020. Como no le ha funcionado la compra de diputados ahora quieren allanar la inmunidad parlamentaria para que no puedan votar el 5 de enero. Indigna que algunos le hagan el juego», señaló Guerra en Twitter, luego que el TSJ/ANC anunciara que el próximo lunes decidirá antejuicio contra un grupo de diputados.

Guerra añadió que «Hay dos fuerzas que quieren destruir la AN. La primera el régimen de Maduro y su estructura delincuencial y la otra sectores extremistas. Éstos cada día le hacen el favor al régimen con su campaña contra la AN. Por eso Diosdado los cita y aúpa tanto».

Por su parte Julio Borges alertó a la OEA, UE y Grupo de Lima «sobre una nueva maniobra del régimen contra la Asamblea Nacional, que pretende allanarle la inmunidad a 4 diputados más. Es una acción vinculada con la pretensión de la dictadura de asaltar el parlamento el 5E».

