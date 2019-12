La diputada Nosliw Rodríguez (Psuv-Cojedes) arremetió este viernes contra Juan Guaidó de quien aseveró está muerto políticamente hablando. Así lo dijo en entrevista con ND.

«Le he dicho en su cara: es un fracasado, un títere del gobierno de EEUU y de sus intentos de poner en caos a la nación. Guaidó es un ladrón y todos los sabemos. Murió políticamente, ya es la nada. El pueblo venezolano lo repudia totalmente, siente asco por él y por su política nefasta y ladrona».

«Lo que le queda a Guaidó es pasar al basurero de la historia luego del 5 de enero de 2020. Estoy segura de que pasará sin pena ni gloria por la política venezolana. Creo que ni en el Parlamento lo veremos más, si es que tiene un poquito de vergüenza, porque el descontento de los diputados de oposición hacia él es muy notable. Es un secreto a voces».

Consideró que los diputados señalados por Armando.Info por estar supuestamente vinculados a una trama de corrupción a través de los Clap deberán enfrentar a una investigación. “No me sorprende, porque sabemos la calaña de quienes hoy conforman la mayoría de la AN. Son los mismos viejos políticos dinosaurios que fueron gobernadores y se robaron grandes cantidades de dinero y dejaron en la desidia a este país, en 1999″.

Dinero de la USAID

«Además, no me sorprende porque es público, notorio y comunicacional que el diputado Juan Guaidó ha obtenido una gran cantidad de recursos de EEUU de la supuesta ayuda humanitaria. También del dinero de Citgo y no ha dado respuesta y no ha rendido cuentas de todos esos recursos que se ha robado».

Alegó que hay pruebas que sustentas estas acusaciones. «No son puestas por nosotros, sino por actores extranjeros, como la Policía de Colombia. Ellos han mostrado a diputados que han estado en burdeles, con prostitutas, que los han encontrado drogados. No lo decimos nosotros. Hay pruebas y en eso es que se han gasto el dinero los diputados de oposición».

«Ahora están todos llamándose corruptos los unos a los otros, y yo no dudo que sea verdad que son ladrones. Pero creo que debe haber una investigación profunda y deben investigarse estos hechos. Cada uno que esté inmerso debe pagar aunque sea diputado, porque no puede tener impunidad parlamentaria, nosotros desde la bancada estamos muy interesados en que se puedan encontrar los culpables de estos hechos».

Sobre lo expresado por la parlamentaria oficialista la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) aclaró este martes que el “Gobierno Legítimo” no ha manejado dinero de Ayuda Humanitaria.

“La mayoría de los fondos de USAID se otorgan de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, subvenciones o acuerdos de cooperación. Los socios implementadores incluyen organizaciones religiosas y comunitarias, el sector privado, colegios y universidades, organizaciones públicas internacionales y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro”, aclaró la USAID en la publicación.

Sobre la conformación del CNE: El TSJ designará la nueva directiva si no logramos avanzar

El pasado 5 de noviembre la Asamblea Nacional aprobó la conformación de una Comisión Preliminar para elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Esta comisión está encargada de designar el Comité de Postulaciones Electorales y está conformada por 9 diputados: Stalin González (UNT), Ángel Medina (PJ), Luis Aquiles Moreno (AD), Piero Maroun, Olivia Lozano y Franklyn Duarte; y por el oficialismo William Gil, Jesús Montilla y Nosliw Rodríguez.

Al ser consultada sobre cómo se ha desarrollado este proceso, Rodríguez explicó que espera que la oposición evalúe las dos propuestas de plan de trabajo que les ha entregado el oficialismo. «Ahora la subcomisión está evaluando todo el plan de trabajo que vamos a aprobar. Los diputados de oposición están deliberando porque nosotros ya le presentamos una propuesta y una contrapropuesta».

«En este marco vamos luego a seguir avanzando en lo que es la conformación del Comité de Postulaciones. Estamos esperando que ellos terminen de revistar para ponernos de acuerdo».

Destacó que esto es prueba de que la Mesa Nacional de Diálogo ha tenido éxito. ”Creo que es el acuerdo más importante que hemos tenido en los últimos meses y es prueba de que hay resultados de esta mesa de diálogo».

La parlamentaria resaltó que una vez que se haya nombrado el Comité de Postulaciones «el TSJ no puede involucrarse en este tema».

«La Constitución establece que si la AN por omisión legislativa no puede designar al CNE, el TSJ lo haría. Si no logramos avanzar tanto en la designación del Comité de Postulaciones y en la designación de rectores, el TSJ lo haría. Esto no es una decisión del Bloque de la patria o del presidente Maduro como lo han hecho ver».

Salida del desacato

Sin embargo, resaltó que «hasta ahora hemos avanzado bien». «Es indispensable la salida del desacato, sino saliéramos del desacato sería imposible nombrar un nuevo CNE y para eso hace falta voluntad de los diputados opositores y que entiendan que la salida es ponernos de acuerdo y no estar peleando entre nosotros».