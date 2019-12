El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, rechazó este martes que algunos diputados estén involucrados en hechos de corrupción vinculados al gobierno de Maduro y aseveró que van a investigar hasta las últimas instancias.



«Luego de 20 años de silencio en la lucha contra la corrupción este parlamento se pronuncia de inmediato para investigar cualquier hecho de corrupción, los niños no tienen comida, no tienen cómo ir al colegio por culpa de la maldita corrupción», dijo al iniciar la sesión parlamentaria.

«Todo por la maldita corrupción que tiene azotado este país. Aquí la Asamblea se levanta para no tolerar estos hechos y que la investigación arroje todo lo que tenga que arrojar», agregó.

La AN aprobó crear una comisión especial para investigar los presuntos hechos de corrupción cometidos por los parlamentarios de la Comisión de Contraloría del Poder Legislativo. Dicha comisión tiene 15 días para realizar la investigación.

Está integrada por los diputados Edgar Zambrano, Stalin González y Marialbert Barrios, y su secretario será José Luis Cartaya.

«La labor de los parlamentarios es sagrada, después de escuchar por años a Rafael Ramírez, Andrade y la AN se levanta de inmediato para no tolerar ningún acto de este tipo», aseveró.

Enfatizó que tras 20 años de emergencia humanitaria compleja «no podemos permitir estos hechos, tenemos que decir ya basta, porque hoy todavía esperamos por la lista de Cadivi y por la investigación de Odebrecht».

Guaidó aseguró que la AN realizará una investigación «clara y transparente, de cara al pueblo venezolano», para determinar la responsabilidad de los diputados acusados por el reportaje de Armando.Info.

«Se robaron 400 mil millones de dólares en daños patrimoniales al Estado y estamos dando la cara para que se investigue y se haga lo que se tenga que hacer», expresó.