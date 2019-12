Juan Guaidó, presidente (e) designado por la AN, reconoció este miércoles que a pesar de que Maduro sigue usurpando el cargo, las oportunidades para Venezuela son muchas más, por lo que se comprometió, junto al grueso de los diputados opositores a trabajar para superar esta emergencia humanitaria que vive el país.

«Así como todos ustedes nosotros también esperábamos que ya la dictadura se hubiera ido de Venezuela, al igual que todo el mundo que nos acompaña en esta causa. La dictadura quiere hacer ver que esta es una pugna por el poder cuando es una lucha por la dignidad… Sabemos que no ha sido suficiente, hay una evidencia obvia, Maduro sigue usurpando el poder. Cuando hacemos un repaso de este año hay elementos innegables, no solo el apoyo internacional y la protección de activos que no es suficientes, sino de mantener una unidad que estaba asediada… A pesar de las dudas de no haber sacado aún al usurpador las oportunidades para Venezuela son muchas más», explicó Guaidó en rueda de prensa.

Precisó que hoy los venezolanos «tenemos una opción y es luchar, nadie se va a acostumbrar a esta miseria y esta tragedia. Los venezolanos ciertamente no tenemos tiempo cuando los enfermos de cáncer claman por un tratamiento… Tenemos la sagrada necesidad de superar esta emergencia y ese es el compromiso de nosotros los diputados».

«Todos tenemos un trabajo en esta etapa de lucha así que cuenten con el Parlamento, con el presidente encargado pero sobretodo con un país que no se va a rendir ante las bombas de la dictadura», agregó el líder de la AN.