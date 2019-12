El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, aseguró este sábado que el oficialismo está intentando por todos los medios sabotear la elección de la junta directiva del Parlamento del próximo 5 de enero.

“Es evidente la intención de la dictadura. Es eliminar al Parlamento. Tienen años en eso. Ha sido un proceso acelerado: arrasó con Pdvsa, con tierras productivas, con medios de comunicación… con todo”, dijo. “Es la alerta que hacemos al mundo: son 30 diputados para allanarle la inmunidad»

“Y como no les funciona la compra de diputados, ahora intentan con la violencia política, con la persecución como en el caso de anoche de la diputada Yanet Fermín. Pero no van a lograr. Se van a sorprender el 5 de enero. Que no somos comprables. Creen que todos son como ellos: corruptos e irresponsables. Y no es así”.

“Ellos creen que van a comprar el alma, que todos somos miserables. La gran mayoría de los venezolanos quiere ganarse el pan con el sudor de su frente. Eso es lo que vamos a construir. Estamos en emergencia humanitaria, política, pero el peor aniquilamiento es el moral y no lo vamos a permitir. Están persiguiendo a Fernando Orozco. ¿Vieron ayer a esos funcionarios tapándosela cara… Es que les da vergüenza… A todos los funcioanarios, véanse en ese espejo… Da asco al país que alguien colabore con esa tragedia. Mérida no tiene luz e iluminan el excremento que es El Guaire”.

Reunión con Eirk Prince

Sobre la reunión del fundador de Blackwater, Erik Prince, con la vicepresidenta /ANC, Delcy Rodríguez, Guaidó reiteró que el oficialismo intenta que la Administración de Donald Trump le quite las sanciones.

“Se la pasan en reuniones secretas con Erik Prince a ver si les quitan las sanciones. Pero es un empresario y es a título personal. Para nosotros no hay ninguna novedad con esto”.

Acuerdo para reelegirlo

Reiteró que existe un acuerdo mayoritario dentro de la oposición para reelegirlo como presidente del Parlamento. “Me dan el respaldo para seguir al frente. Quien no lo haga está al intención de violar los acuerdos”.