El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó denunció este domingo que un grupo de personas con actitud violenta impidieron que se realizará en Los Corales, estado Vargas la sesión especial de la AN en conmemoración a los 20 años del deslave de Vargas y la constitución.«Vemos el ataque, se trata de desmontar al Parlamento, se está prohibiendo que la AN se reúna y grupos violentos atacan cuando íbamos a celebrar un acto en conmemoración a la tragedia de Vargas y 20 años de la aprobación de la constitución», dijo a Tv Venezuela.

Indicó que la sesión se realizará pese al ataque. «Vamos a seguir adelante con la sesión, ya que cada 15 de diciembre debe instalarse la comisión».

Refirió a los cuerpos de seguridad del Estado y dijo «no sigan prestándose para marramucias, ni amparar acciones violentas, mientras los jefes lloran para que le quiten las sanciones y no por los intereses del pueblo. Ya basta de prestarse para robar al pueblo de Venezuela».

«Seguimos adelante y estaremos dando resolución al ataque violento».

Según reporte de Tv Venezuela, un grupo de ciudadanos afectos al chavismo llegaron a Los Corales, en La Guaira donde ya estaba todo listo para que se instalara la comisión de la AN. «Utilizando improperios en contra de Guaidó y diputados de la AN, alegan que Guaidó es un vende patria».

Indican que el equipo logístico de la directiva de la AN se estaba trasladando a otro lugar, donde se realizara la sesión.

Más temprano, Guaidó asistió a la misa en conmemoración de los 20 años de la tragedia de Vargas, en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Caraballeda.