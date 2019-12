El presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 60 países como presidente interino de Venezuela, ofreció una entrevista al diario El País, en donde reconoce que durante estos 11 meses se ha equivocado en muchas cosas, sobre todo en subestimar al gobierno de Nicolás Maduro.



«Probablemente subestimamos la capacidad de hacer daño de la dictadura. Creo que faltó el factor fuerza armada. No ha sido suficiente para lograr vencer el miedo, no solamente de la población sino de la coalición dominante, del círculo interno de la dictadura que se pudiera creer que por momentos están dispuestos a una salida negociada, como en el caso de la mediación de Noruega. Intentamos atraer una transición con factores de poder, en el caso de las Fuerzas Armadas, el 30 de abril, que más allá del hecho fue insuficiente para lograr generar la transición. Hoy vivimos una dictadura que escala niveles indescifrables. Todos los indicadores son de guerra. En Venezuela no hubo bombas, pero se escucha el llanto», respondió.

Aun así, asegura que son pocas las probabilidades que después del 5 de enero del año 2020 deje de ser presidente de la Asamblea Nacional. «Creo que es muy, muy escasa», acotó.

En ese sentido, insistió en que 2020 «va a ser otro año bien interesante, muy movido”, al tiempo que aclaró que tiene como reto alinear a todos los grupos de oposición, sobre todo a quienes decidieron sentarse en la llamada Mesa de Diálogo Nacional y al grupo de María Corina Machado.

Esto lo dijo después que el periodista le preguntó por estado de la oposición, pues «a nadie le ha sorprendido que el chavismo haya jugado al desgaste. Pero tampoco parece sorprender que la oposición se haya vuelto a resquebrajar. ¿Por qué han vuelto a caer en los mismos errores?»

«Creo», responde Guaidó, «que es dura la apreciación de que se resquebraja la unidad. Se mantiene la mayoría del Parlamento a pesar de que 31 diputados están fuera, uno preso y 30 en el exilio. La dictadura ha buscado sistemáticamente destruirnos, no solo moralmente, sino físicamente. Hay otro espectro de la oposición, no voy a hacer referencia de si son mayoritarios o minoritarios, que están ahora en una supuesta mesa de diálogo. Y luego está el espectro de María Corina Machado, importantísima, con una muy buena voz a nivel internacional, que opta más por una opción de fuerza. El reto va a ser cómo alineamos todos estos grupos».

Foto: Leo Álvarez / El País

Pulse aquí para leer la entrevista completa en El País

Nota del Editor, 2:35pm: Hemos decidido editar el título respondiendo a críticas en las redes sociales y colocar entre comillas la frase final.