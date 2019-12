El abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, recomendó este miércoles a la dirigencia opositora no manejar expectativas «muy grandes» respecto a lo que sí se puede lograr, y señaló que el próximo 5 de enero debe resurgir un «mensaje de esperanza».



«El 5E debe resurgir un mensaje de esperanza y debemos trazarnos un camino (…) mi recomendación sería no manejar expectativas muy grandes con respecto a lo que realmente se puede lograr. (…) Tenemos un líder que además tiene un soporte parlamentario importante y reconocimiento internacional, tanto la AN como ese líder son importantes para buscar el cambio», señaló Blyde.

Dijo que la «gran lucha» debe ser también por tener otros poderes independientes, para que así finalice la hegemonía del Ejecutivo controlado por Nicolás Maduro y que así se logre una elección presidencial.

Pero señaló que eso se puede lograr «si unificamos criterios y si no creamos falsas expectativas».

En cuanto al tensión dentro de la AN con algunos diputados, dijo que puede haber crítica, pero no destructivas; y comparó con el gobierno donde «ellos pueden odiarse o detestarse, pueden no querer a Maduro, pero cada vez que reciben un ataque se aglomeran y se defienden juntos».

«Yo no digo que no haya críticas, pero no destructivas, y en el momento que ataquen a uno, nos unamos. No hay tiempo para crear otro líder, no podemos esperar cinco años más», advirtió Blyde, entrevistado por Román Lozinski.

«Yo creo que es hora de que nos alejemos del tablero, veamos la perspectiva completa y volvamos a regresar. No hemos logrado el fin ultimo del cambio, pero hemos logrado mucho, no perdamos lo que hemos logrado y no lo destruyamos, porque llegar hasta este punto ha costado mucho, pero verlo es empezar de cero, no empecemos de cero. El 2020 es una gran oportunidad para que con lo acumulado hasta ahora, podamos arrancar con unas expectativas realistas, pero con mucho más fuerza de lo que empezó el año 2019», finalizó.