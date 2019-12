El Foro de Sao Paulo aseveró que las autoridades bolivianas no están garantizando la salida de militantes del MAS y exmiembros del gobierno de Evo Morales para su asilo en México.

«El FSP denuncia este grave hecho por parte de las autoridades bolivianas, que no están garantizando la salida segura de los militantes del MAS-IPSP y ex miembros del gobierno para el asilo en México», posteó FSP en Twitter este jueves.

«Algunos compañeros y compañeras buscaron refugio en la Embajada de México, logrando inclusive la concesión de asilo político por parte de este hermano país; las autoridades bolivianas se niegan a dar el salvoconducto para que estas personas puedan dejar el país, contrariando abiertamente las reglas de la Convención de Ginebra».

Según FSP las autoridades alegan que estos funcionarios tienen orden de aprehensión, «pese a que se le había otorgado asilo. Estas personas son Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia; Wilma Alanoca, ex ministra de Culturas; Víctor Hugo Vásquez, ex gobernador; y Nicolás Laguna, ex director de la Agencia de gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.

«Un segundo grupo está integrado por compañeros contra quienes no se ha librado todavía ningún mandamiento de aprehensión, pero que igual sufren la persecución del gobierno golpista y estos son: Cesar Navarro, ex ministro de Minería; Javier Zavaleta, ex ministro de Defensa; Héctor Arce, ex ministro de justicia; Hugo Moldiz, ex ministro de gobierno en 2015; y Pedro Damían Dorado, ex viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario».

Condenan «desde el golpe contra el presidente electo Evo Morales, Bolivia vive casos de persecuciones políticas y amenazas a la integridad física de dirigentes del MAS-IPSP y ex miembros del gobierno».

Asimismo, destaca que la Convención de Ginebra establece que un gobierno no puede impedir el libre tránsito a quien se ha concedido asilo político.

«En respeto a esa ley internacional, los compañeros bolivianos que están en la Embajada tienen derecho a salir del país, por cualquier medio, hacia México, y el gobierno debe otorgarles el salvoconducto y garantizar su integridad física. Expresamos nuestro profundo rechazo a esa actitud del gobierno golpista de Bolivia y llamamos a todos los partidos miembros del Foro de Sao Paulo y a la comunidad internacional a que se manifiesten contra esa arbitrariedad».