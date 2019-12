El diputado Freddy Guevara emplazó a la ciudadanía a no olvidar los nombres de los diputados que impugnaron ante el TSJ/ANC la reforma al Reglamento Interior y de Debates de la AN por considerarlos traidores que “se cuadraron con el régimen”.

“Que estos nombres sean conocidos por todos los venezolanos dentro y fuera de Vzla. Que sus electores, amigos y familiares les pregunten y reclamen por qué y para qué se cuadraron con la dictadura. Y que algún día, la justicia les llegue. Venezuela libre”, dijo Guevara en su cuenta de Twitter.

En dicho tuit adjuntó otro del Centro de Comunicación Nacional donde señalan a los diputados José Brito (PJ -Anzoátegui), José Gregorio Noriega (VP), Leandro Domínguez (independiente), Jesús Gabriel Peña (suplente – AD – Yaracuy), Conrado Pérez (PJ – Trujillo) y Adolfo Superlano (Prociudadanos – Barinas) de estar supuestamente incursos en una “operación alacrán” para moverse en favor del chavismo luego de que éstos

“La Asamblea señala a los diputados Luis Parra, José Brito, José Gregorio Noriega, Leandro Domínguez, Jesús Gabriel Peña, Conrado Pérez y Adolfo Superlano de sucumbir ante la dictadura corrupta con la Operación Alacrán”, cita el tuit.

Este viernes el diputada José Gregorio Noriega rechazó los señalamientos de corrupción y traición por parte de su par Freddy Guevara y lo retó a mostrar pruebas de los mismos. ““Se me acusa de recibir dinero del narcotráfico y la corrupción por lo que reto a que me demuestren quién, cuándo y dónde se me entregó ese dinero, me vinculan con el soborno a diputados y los reto a que demuestren esa acusación, me reservo las acciones legales a las que haya lugar para resarcir el daño político y moral que me ocasionan”, dijo.