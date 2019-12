El ex ministro y dirigente del Psuv, Francisco Torrealba, desestimó este martes las denuncias de diputados opositores quienes han denunciado que el chavismo busca disolver el parlamento.

“Están acostumbrados a disfrazar una agenda, dicen una cosa y en este caso dicen otra, hoy están tratando de mentirle al país diciendo que existe la pretensión de disolver la AN, pretensión que solo existe en su imaginación, no es cierto que este previsto eso, no ha ocurrido ni ocurrirá, el presidente Maduro respeta al poder legislativo y al resto de los poderes, es lo normal y es lo lógico lo único es que la AN desde que está en manos de la derecha ha decidido para confrontarse con los demás poderes, pero no hay ningún plan para disolver la Asamblea Nacional”, expresó Torrealba a su llegada a la AN.

“Hay un plan para reelegir a la AN y los diputados que vamos a ese proceso electoral esperamos tener una mayoría para reconstruir este poder, por lo pronto resulta pertinente denunciar que tratan de anular a los diputados suplentes”, agregó.

Además rechazó también el que modifiquen el reglamento interior y de debates del parlamento para que diputados en el exilio puedan votar por considerar que esto es un ataque a los diputados suplentes.

“Hoy dicen que van a discutir la pretensión de disolver y aquí tratan de disolver a los diputados suplentes de su bancada y de todas, porque quieren aprobar sin respeto a la constitución modificar el reglamento de interior y de debate para dejar como nulos e inexistentes a los diputados suplentes del parlamento”, dijo.

“En ningún parlamento se hace cuorum estando ausente por la sesión para darle voto a los diputados que disfrutan del exilio dorado en Bogotá o Europa y eso no es posible porque aquí se vota presencialmente, ellos inventan con su locura un mecanismo para anular a los suplentes”, añadió.

foto: @contrapuntovzla

#17Dic Dirigente político, Francisco Torrealba: “Ellos están acostumbrados a disfrazar esta agenda, solo en su imaginación creen que se diluirá la Asamblea Nacional, Maduro respeta los poderes legislativos. La derecha está desesperada”. Más #TVVNoticias: https://t.co/Lx4LVkWvC9 pic.twitter.com/gR1IhcmsCq — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 17, 2019