La Fracción Parlamentaria 16J rechazó la reformaal Reglamento de Interior y Debates para que los diputados en exilio puedan participar y votar vía virtual. Aseguraron que no están dados a ser un «comité de aplausos» y que la modificación no puede hacerse de un «plumazo», como lo hace el chavismo.



«La decencia y el decoro republicano se deben expresar en el funcionamiento de la AN. Una reforma del reglamento interno no puede hacerse sin que medie consulta y tiempo para deliberar. No se hace de un plumazo, igualándonos a las peores prácticas del chavismo. ¿Resolvemos de manera express cuestiones sustantivas al decoro y legitimidad del parlamento? Nosotros siempre hemos dicho que no todo vale lo mismo, que la ética pública limita y que nuestro compromiso con la república nos impide participar en jugarretas de ese tenor», señaló el bloque en un hilo compartido en Twitter.

Calificaron además la agenda del día, donde se incluyó la modificación del reglamento, de «irrelevante», al tiempo de denunciar que «nunca nos fue informado de reforma al reglamento. Pero tampoco nos parece éticamente sostenible reformar el reglamento sin debate y deliberación».

«Para seguir contando con la confianza del país tenemos que ser diferentes en integridad, ética y forma de proceder. El país no entiende hacia donde vamos, pero sabe que vamos mal. El 2019 cierra con déficit de resultados precisamente porque la agenda política es inconsistente. La AN aprobó hoy una modificación del Reglamento Interior y de Debate como una agenda oculta. Cambiaron el orden del día para meterlo de contrabando. La AN reformó hoy su Reglamento Interior y de Debate, sin debate», criticaron.

Insistió la fracción 16J en que la inclusión de los participantes chavistas a las sesiones de la AN fue un «verdadero error» y que fue ese el único bloque que advirtió que los «exdiputados chavistas venían con intenciones de destruir el Parlamento, pero no fuimos escuchados».

«Los que pretendan que la Fracción 16J sea un comité de aplausos, lamentablemente se equivocaron. Ratificamos nuestro compromiso con el país y mantenemos nuestra postura firme contra el régimen y contra la cohabitación», apuntaron.