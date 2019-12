El director del Foro Penal, Alfredo Romero indicó que según la lista actualizada de la ONG, hay 390 presos políticos en Venezuela.

«Son 390 Presos Políticos en Venezuela según lista actualizada del Foro Penal de esta semana enviada a Luis Almagro y la Comisión de los DDH para la ONU, para su verificación y certificación», posteó en Twitter.

De esta cantidad de presos, 371 son hombres y 19 mujeres; indican que 272 son civiles y 118 son militares y que todos son adultos.

Este lunes, Gonzalo Himiob, director de la ONG, aseguró que este ha sido el año más represivo desde que Nicolás Maduro llegó al poder. «Este ha sido el año en el que lamentablemente más represión hemos padecido. A finales de febrero alcanzamos los 1.000 presos políticos», dijo Himiob en un balance ofrecido a la prensa.

#16Dic Son 390 #PresosPolíticos en #Venezuela según lista actualizada del @ForoPenal de esta semana enviada a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para su verificación y cerificación. /// 390 #PoliticalPrisoners in #Venezuela according to @ForoPenal weekly updated list pic.twitter.com/HmfhBR9h63

— Alfredo Romero (@alfredoromero) December 17, 2019