El secretario general del MAS, Felipe Mujica, afirmó este martes que si se llega a determinar que la mesa de diálogo con el gobierno no dará resultados, esa será la primera organización política que lo anuncie; pero que de momento sí cree que opere, al señalar que es optimista con lo que se pueda lograr.



«No estoy satisfecho, soy optimista. (…) Hay que construir soluciones. Yo actúo en función de ser optimista. Si yo me convenzo que la mesa no da soluciones, el primer partido que dirá que no tiene sentido, será el MAS, porque esa es nuestra manera de comunicarnos y de entendernos con los venezolanos y yo asumo que cada uno de los que estamos ahí no vamos a engañar al país diciendo cosas que no van a ocurrir. Si nos convencemos de que la mesa no opera, se lo vamos a decir a Venezuela, pero ahorita creemos que sí porque seguimos allí», señaló Mujica.

En tanto, el dirigente precisó que la Asamblea Nacional ya está en mora con Venezuela, al no haberse concretado la designación del comité que elegirá un nuevo CNE. «Ese problema ya pudo haber estado resuelto si de verdad existiera la disposición política», expresó durante una entrevista en Primera Página.

«Hay que decir que ya están en mora con la elección de la comisión, eso ya pudo haber estado resuelto si de verdad existiera la disposición política. El ritmo que se le ha dado de parte de quienes dirigen la AN, no tiene la orientación de garantizar que el tema electoral se discuta, sino que le han ido dando largas, colocando temáticas para buscar confrontación», expresó.

Y añadió: «Lo que deberían hacer es garantizar que el organismo electoral sea electo a la brevedad posible, porque existe un requerimiento que es tener un nuevo organismo para garantizarle a los venezolanos el ejercicio pleno de su derecho al sufragio».

No obstante, dijo que se aspira que entre enero y febrero de 2020 ya se haya electo el nuevo órgano electoral, «porque hay una disposición legal que las siguientes elecciones sean convocadas con seis meses de anticipación».

Comentó que desde el sector opositor que apoya a Juan Guaidó debe haber una «actitud distinta» para que se pueda producir el nuevo CNE en un tiempo breve, y que por parte del gobierno, debe haber la disposición de entender que se trata de buscar acuerdos políticos.

«Si ambos comprendieran eso, tendríamos una realidad distinta en la AN», indicó.

«Hay un hecho de fuerza concreto que está allí que es que el gobierno está en la AN y si está dentro, no puede pararse argumentando nada que tenga que ver con el desacato. Hasta ahora ese planteamiento no ha sido reiterado, pero al menos en este momento mientras están incorporados no tiene ningún sentido. El punto central es que el otro sector de la AN no ha sido capaz de buscar salidas y avanzar en el terreno, sino que ambos sectores siguen confrontados, sin darle respuestas al país. Ellos deberían buscar a la sociedad civil, buscar una salida política, pero la responsabilidad es plenamente compartida de esos dos sectores que están ahí y siguen siendo el obstáculo principal para avanzar en una salida electoral», señaló Mujica.

Presos políticos



En cuanto a los presos políticos que deberían ser liberados de acuerdo a los primeros seis acuerdos alcanzados entre los partidos y el gobierno chavista, Mujica expresó que el tema no puede ser visto uno a uno, sino en general, tal como sucedió con el expresidente Rafael Caldera en 1960 y luego en 1994.

«Hay cualquier lista de casos, por eso hemos dicho que el tema de los presos no puede ser visto uno a uno porque no tiene sentido, pero si el problema es político, es tratar de pacificar, el trato que hay que dar es el de Caldera en los años 60 cuando los comunistas regresaron a la legalidad. Hemos insistido que el tema de los presos debe ser tratado como político. El gobierno debería entender que esta decisión es política, porque el país está pidiendo gestos completos para tratar de pacificar la situación. El problema no es formal, sino resolver todo lo que constituya presos políticos retomen sus derechos y ellos tendrán la responsabilidad de no reincidir en lo que supuestamente los acusan», comentó.