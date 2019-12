El excandidato presidencial y líder de Avanzada Progresista, Henri Falcón, hizo este lunes un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que escuche «la verdad» de un sector de la población que, según explicó, no promueve ilusiones y fantasías, mientras se agudiza la crisis del país.



«Desde Rusia, nuestro llamado al presidente Donald Trump: Atrévase, señor presidente, con todo respeto, a escuchar estas verdades de ese sector de la oposición venezolana que no administra la fantasía y la ilusión como elemento primario para lograr el cambio en el país, a quienes contribuimos en el ejercicio, no solamente de la política en búsqueda de la paz sino a la resolución de los problemas como lo plantea la mayoría de los venezolanos», dijo Falcón en un video publicado en Twitter.

El dirigente político aprovechó esta plataforma, también para reseñar su visita al país europeo. «Expusimos al gobierno de Rusia que la oposición no la constituyen cuatro partidos, es falso. Así como el liderazgo no habita en 3 o 4 personas», acotó.

Señaló que en Venezuela existe una oposición diversa. «Somos partidarios de una transición negociada, apegada a la constitución», insistió.

En ese sentido Falcón expresó al gobierno de Rusia su compromiso con el cambio democrático, «a través de una visión internacional que promueve el multilateralismo y la no injerencia en los conflictos internos».

Falcón fue recibido en Rusia por altos funcionarios como el vice canciller Serguey Ryabkov y el director del Departamento Ruso para América Latina, Alexander Schetinin.

«Expresamos al Gobierno de Rusia la magnitud de la crisis económica y la emergencia humanitaria que enfrenta Venezuela, producto de la incapacidad del Gobierno en la toma de medidas certeras. Una crisis económica y humanitaria en nuestro país, que se ha profundizado con sanciones económicas demoledoras, limitando la productividad existente y el ingreso de bienes esenciales, para la vida y el funcionamiento de servicios públicos», concluyó.