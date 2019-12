El diputado Américo De Grazia (Bolívar-LCR) afirmó este viernes a Noticiero Digital que el avión siniestrado ayer estaba cargado con oro, según informaciones que le facilitaron contactos suyos en la región de Guasipati, desde donde partió la aeronave.



“La certeza de que estaba cargado con oro me la dan los compañeros de Guasipati, que conocen la situación. Ellos no pueden hablar, pero yo sí, y puedo decir que en efecto el traslado y los personajes están vinculados a nuestras minas y van tres días a la semana a buscar su oro”, señaló De Grazia.

Aseguró que las personas que fallecieron en el accidente aéreo, en efecto, estaban vinculadas al oficialismo “del más alto nivel” y que quienes le dieron la información “conocen quiénes son, dónde están y cómo operan”.

Precisó que, generalmente, la cantidad de oro que se traslada varía entre 10 a 70 kilos, pero que nunca hay una cifra exacta, “pero la entrega es semanal una o dos veces a la semana porque ellos no solo trasladan el suyo”.

“Nuestro interés justamente es desenmascararlos a ellos, y que la gente conozca cuál es el modus operandi. Así es como trasladan el oro, así es como se lo llevan, es como lo sacan, como lo contrabandean, es una red lamentablemente criminal”, señaló.

En tanto, dijo que cuando hallen el avión siniestrado, dirán desde el gobierno que no estaba cargado oro, pero es porque “creo que no se lo van a dejar a otros que no sean militares, porque no van a mandar a cualquiera, ni aun siendo rescatista, y si es así, es seguramente con una pistola en la cabeza o le darán su parte y ya, y liquidan el negocio”.

“Eso es lo que suelen hacer ellos”, acotó.

Dijo De Grazia, en cuanto a la veracidad de sus fuentes, que tiene muchas conexiones y contactos por su condición de diputado electo con mayor cantidad de votos y que “manejamos la fuente desde adentro y fueron los mismos que me permitieron denunciar la primera masacre, la de La Paragua, hecha pública el 26 de septiembre de 2006”.

Ayer se reportó la desaparición de la avioneta King Air 100 matrícula YV-1104, que tenía al menos nueve tripulantes.

De los nueve tripulantes, siete eran pasajeros quienes fueron identificados como Mariano Agustín Díaz Ramírez, Marielbys Alejandra Contreras Cardenas, Rafael José Araujo Cardozo, Daisy Maigualida Colina Polanco, Humberto José Vivanco Quintero, Ana María del Carmen Fois Colina, Alejandro Enrique Suegart Bonnet, según una lista a la que tuvo acceso el periodista del diario El Universal Carlos D’ Hoy.

Según el consultor en Comunicación Digital, Federico Black, al menos dos de los pasajeros estarían involucrados en serios casos de corrupción con el chavismo. Black asegura que la aeronave se estrelló, al parecer, porque las condiciones climatológicas no eran las óptimas para la aproximación, eso según la versión que se maneja.

Uno de los pasajeros de la avioneta desaparecida, Mariano Díaz Ramírez, según agrega el diario El Universal, fue denunciado ante el Ministerio Público en mayo de 2015 por lavado de dinero y narcotráfico, pero dicha acusación «no prosperó en el seno de la Fiscalía», dirigida en ese entonces por Luisa Ortega Díaz.