El especialista en procesos electorales, Eugenio Martínez, afirmó este jueves que designar un nuevo CNE requiere de un acuerdo político mucho más amplio donde se garantice un arbitraje institucional independiente.

«La posibilidad de contar con un nuevo poder electoral está en stand by. Designar un nuevo CNE necesita un acuerdo político muy amplio, donde no solo se designe un nuevo CNE, sino que se garantice un arbitraje institucional independiente y eso implica blindarlo de las decisiones del TSJ, la Fiscalía e incluso la ANC en tal caso de que siga sesionando», dijo Martínez a los medios

El periodista señaló que todavía están explorando rutas «sobre como se puede llegar a ese arbitraje electoral institucional que se necesita para el 2020. Si no cambias el CNE la disposición a participar es muy baja, si se cambia la disposición a participar aumenta significativamente, ahora, el asunto es si los ciudadanos entienden o no que se cambió el CNE. Puedes sustituir a Tibisay Lucena y poner una persona que los venezolanos perciban tan mal o peor que ella. No es sustituir una barajita por otra, es un entramado institucional mucho más complejo”.