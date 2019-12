Skarlyn Duarte, esposa del periodista Víctor Ugas, pidió a Tarek William Saab que se pronuncie sobre el caso de su esposo detenido desde el pasado viernes.

“A mi esposo le negaron el derecho a la defensa y seguimos sin saber su paradero, necesito una fe de vida de mi esposo”, escribió Duarte en Twitter.

Asimismo, indicó que ya van 65 horas de la desaparición y desconocen su paradero. «Necesito saber si está bien, no sé si ha comido No se si está vivo».

«Víctor es asmático y no tiene sus medicamentos. Por favor díganme», acotó.

Este domingo, Duarte expresó su preocupación por la detención del diputado Gilber Caro y su esposo (Ugas), asistente del parlamentario.

“Al parecer hoy (ayer) le hicieron una supuesta audiencia a mi esposo; no reconocemos lo que hayan alegado en tal audiencia, nadie hasta ahora lo ha visto ni a él ni al diputado”.

Aseguró que no permitieron la entrada de sus abogados a la supuesta audiencia y que no se sabe de qué se les acusa a Ugas y a Caro. “Violaron sus derechos”.

No me consta si a mí esposo @VictorUgas_ realmente lo llevaron al tribunal porque no se nos permitió verlo , no se permitió la entrada de sus abogados a la supuesta audiencia, por lo tanto sigue desaparecido , nadie nos dió la cara , no hay Estado de derecho. @mbachelet pic.twitter.com/4cKBfgBTkB

— skarlyn (@skarlynduarte) December 23, 2019