El politólogo John Magdaleno aseveró este lunes que la oposición debe “relanzarse” para proponer mejorar las garantías y condiciones para efectuar unas elecciones, y reiteró que debe haber participación en las votaciones parlamentarias y no repetir el error de años anteriores.

“Los objetivos que se plantearon en enero no sólo que no se han conseguido, sino que la trayectoria estratégica que se ha desarrollado en mi opinión tiene varios errores de partida. Cando se planteó en Venezuela una secuencia, esto que se conoce como el mantra, el cese de usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres, cuando se planteó esa secuencia, ha debido analizarse en detalle, primero si era factible disponer del poder factico que ello implicaba, no puede haber cese de la usurpación si no hay desde luego ‘poder factico’ para poder procurarlo”, afirmó Magdaleno al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.



El politólogo agregó que “segundo, creo que la estrategia se apoyó demasiado en los factores internacionales, en agentes externos, la verdad es que la experiencia comparada sugiere que la gran mayoría de transiciones exitosas de la democracia son los factores domésticos los que precipitan el inicio de una transición a la democracia, ciertamente en buena parte de ellos ha factores internacionales operando, presionando, pero sin la participación de los factores domésticos no es factible, en la gran mayoría de los casos, estamos hablando de 81 de 100 casos, no es factible que se produzca la transición. Y en tercer término, me parece que tras lo ocurrido en las últimas semanas, desde luego pone en tela de juicio, por lo menos de cara a la opinión pública, el éxito estratégico que en efecto se le había atribuido a Guaidó en el pasado logrando unos niveles aceptables de articulación en torno a los principales actores de oposición, esto está experimentando cambios en el corto plazo, así que mi balance no es positivo”.

“El gran logro de Guaidó es haber reunido el apoyo robusto de parte de países importantísimos de la comunidad internacional, ha tenido grandes logros. Es podría ser de utilidad, pero si eso no tiene mayores niveles de coordinación estratégica con factores domésticos, desde luego que muy probablemente no conduzca a un desenlace favorable. Es el momento de un reexamen de la estrategia, de la recalibración del diagnóstico porque parece que el diagnostico del que se partía puede estar equivocado. La oposición no exhibe poder real como para estimular una fractura de la coalición dominante y lo ha intentado por el lugar más difícil, por la fuerza armada, y no todas las transiciones pasan necesariamente por la fuerza armada, sino por otros factores y no sólo por los militares”, acotó.

En torno a unas elecciones presidenciales, aseguró que “es complicado que un gobierno hegemónico como el de Venezuela te ofrezca unas elecciones libres, justas y transparentes, porque las viene evadiendo desde el año 2016 cuando negó el referéndum presidencial. En Bolivia es el caso más reciente de transición a la democracia, y su oposición usó las herramientas que tenía y su fuente de poder para lograr el cambio. La fuente de poder de la oposición en Venezuela es la gente”.

“La oposición debe hablarle claro a la gente. El instrumento que se debe utilizar son las elecciones. Lo que ocurre después de las elecciones de gobernadores del 2017 en adelante, es una cadena consecutiva de errores de la dirección política de la oposición, porque se abstuvo de participar en elecciones. La oposición debió realizar la primaria de noviembre del año 2017 como en efecto se planteó”, dijo.

Sobre el presidente (E) designado por la AN, recomendó que “Guaidó debe franquearse con el país y aceptar que las estrategias planteadas no funcionaron para volver a recibir el apoyo del pueblo, y probar otros instrumentos. Si le habla con claridad a la gente podría tener una buena receptividad. Debe haber una reconducción de la estrategia”.

“La oposición debe reelanzarse para proponer mejorar las garantías y condiciones para efectuar unas elecciones. Debe haber una mejor coordinación de factores domésticos de la oposición, medios, y ponerse de acuerdo con factores internacionales para mejorar condiciones de elecciones. No creo que sea factible una elección presidencial libre y competitiva. Se debe aprovechar la elección parlamentaria que viene el próximo año, y la oposición debe participar, y poner en marcha una operación compleja”, finalizó.

