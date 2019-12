El ex secretario General de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, sostuvo este viernes que el Gobierno en disputa de Nicolás Maduro es el que lucha contra la convicción venezolana y por “desprestigiar” el voto.

“Es evidente que en Venezuela hay una tradición, está en nuestro ADN, está en nuestra cultura el resolver las cosas por las buenas, es decir votando. Es el Gobierno el que la tiene mal, el que lucha contra la convicción venezolana, el que desprestigia el voto. Garantías del proceso electoral no se consiguen sin lucha, no se consigue con los brazos cruzados, por eso se debe salir a luchar. Afuera del país deberíamos tener por lo menos más de 2 millones 700 mil electores afuera de unas 5 millones de personas”, detalló a TVVenezuela Noticias durante el foro “Encuentro Nacional de la Sociedad Civil”, que se realiza en la Ucab en Caracas.

El también profesor universitario agregó que “en las crisis no hay estatus quo, eso no es verdad, en las crisis las situaciones lo que hacen es empeorar, y la situación cambia, porque el estatus quo implica una estabilidad, la situación cambia en las crisis, cuando las crisis cesan, mientras hay crisis no hay estabilidad, y por lo tanto no hay estatus quo, la equivocación del Gobierno es contar con eso, y esa revolución piensa que no va a pasar nada, eso no es así. La idea de que Venezuela se cambió para siempre, en realidad lo que es verdad es que Venezuela como todos los países siempre cambia”.

