El abogado y editor de Analítica, Emilio Figueredo, desestimó este martes los señalamientos de corrupción sobre diputados opositores en el manejo de recursos ya que éstos no reciben dinero del herario público.

“Los diputados opositores no manejan dinero, osea manejan lo que les dan en donaciones pero eso no viene del herario publico nuestro sino de un apoyo por mecanismos que logran para subsistir y la gente critica pero de algo tienen que vivir y luchar, y muchos pretenden que vayan al parlamento sin sueldo y que vivan del aire, alguien los ayuda pero no están cogiendo absolutamente nada”, dijo Figueredo en TVVenezuela.

Lamentó que en redes sociales la energía usada para atacar a la oposición no sea usada contra el chavismo. “Pero me preocupa que mientras se concentran en ese ataque se ignora lo que pasa con el régimen, tiene que haber una lógica y no dicen nada porque la energía gastada en redes sociales es ir contra los que están conmigo pero me callo con lo que pasa en otro lado ¿Por qué no nos dedicamos con más fuerza a criticar el asesinato de los pemones, lo que está pasando en el arco minero, la corrupción en todos lados?”.

Sobre el TIAR

Previamente, Figueredo aseveró que el TIAR no es un instrumento que se limite solo a lo militar sino que dispone de muchas otras medidas. “El TIAR no solo es un mecanismo para acción militar, el TIAR es mucho más, en toda su existencia se han aplicado miles de medidas que están dentro de tratado y que son muy fuertes, una de las que se dice que se va a aplicar hoy es una concertación de los 16 países inclusive pensado que se incorpore pronto tanto Uruguay como Ecuador que establezcan una orden de captura sobre 180 funcionarios incursos en violaciones de DDHH y hechos ilícitos de lado de dinero y no solo a ellos sino a sus familias”.

“Lo que se buscan desde las sanciones de Trump y la presión sobre España es que todas las personas que violaron DDHH y lavado de dinero sean sancionados ellos y su entorno, además de que se retiren de esos territorios, eso crea una situación porque fíjense que en el caso de Trump, él ordenó sanciones del coronel para arriba, viceministro para arriba, miembros de la ANC y su entorno, eso te da un horizonte de al menos 50.000 personas ¿ustedes creen que las familias que están allí, estudian afuera hasta donde aguantaran que no puedan tener su vida normal porque sus padres siguen protegiendo a un régimen tan rechazado que ni siquiera Alberto Fernández invitó a Maduro a su toma de posesión?”, añadió.

#3Dic Abogado, @EFIGUEREDOP: “Desde las sanciones de Trump se busca que aquellas personas que han cometido delitos sean sancionadas junto a su familia, por ejemplo. Tambien se busca que España se una a esta medida”. Más #TVVNoticias por: https://t.co/fZBaNRYFXt pic.twitter.com/b5iTMupRIk — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 3, 2019