El diputado a la AN, Omar Ávila, indicó este viernes que el mes de diciembre 2019 es atípico comparado con épocas decembrinas de otros años, en la que ya las casas, para algunos, estaba lista para recibir la navidad y para otros la acicalaban con pinturas, adornos, reparaciones y construcciones de fachadas. Preparando hallacas, comprando estrenos, regalos de noche buena, viajes en el interior o exterior del país.

“Hoy, lamentablemente solo nos quedan recuerdos de aquella Venezuela feliz”, recalcó Ávila.

Asimismo manifestó que en la actualidad la preocupación de los ciudadanos es hacer colas para echar gasolina, tanto en las regiones, como en Caracas. “La escasez del combustible es algo que era inevitable, puesto que PDVSA solo produce el 20% de del crudo que se producía en el año 1998 cuando llegó este régimen al poder. Venezuela es el país con más reservas petroleras del mundo; pero con esta plaga que le cayó en este siglo XXI, producimos menos que Colombia, México y Argentina juntos, y ni hablar de los Estados Unidos de América”.

Calificó de “patético” las creencias de algunas personas al pensar que el país “se está recuperando» porque observa un pequeño repunte en el comercio, “pero la realidad es que no somos capaces ni de abastecernos de gasolina, como tampoco de productos del agro; ni hablar de las cifras de desnutrición, del sector salud, la insuficiencia en medicinas, etc”

Añadió que de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, ocho de cada 10 venezolanos están empobrecidos. “Hoy, en este Socialismo del siglo XXI, un sueldo mínimo ya no alcanza ni siquiera para pagar el pasaje de un transporte público; de ahí las protestas que vemos a diario a lo largo y ancho de nuestra Venezuela, dijo.

Ávila también se preguntó, ¿Cómo se puede mover la economía de un país sin los servicios públicos adecuados como electricidad, agua y sin gasolina; sin crédito, sin confianza y ni estado de derecho?; además mencionó que el efectivo, el dinero que circula en Venezuela no significa que haya o se esté generando una reactivación económica.

También explicó que en pocos días, el billete de menor denominación de EEUU valdrá más que el de la «Venezuela potencia» gubernamental. “¡Qué vergüenza para un país! Aunado al hecho de que Venezuela es el único país del mundo donde las cloacas son fotografiadas. Esto es parte de la Venezuela bipolar. Sin luz, sin agua y con hambruna abismal, Pero ¿Hay chance para decorar y fingir demencia en un país que no es normal?”, se cuestionó.

Durante la rueda de prensa, el legislador destacó que actualmente se continúa instalando el alumbrado al Río Guaire, mientras que calles y avenidas permanecen a oscuras, o peor aún, varios estados del país tienen racionamiento eléctrico diariamente. En tal sentido consideró que, “al alumbrar el Río Guaire -que es el símbolo de la indolencia, de las promesas incumplidas, del enriquecimiento ilícito de funcionarios y de la burla hacia los venezolanos- nos restriegan su socialismo en la cara”.

Añadió que todo parece indicar dentro de la “lógica-ilógica” del madurismo, “que si el Guaire no pudo ser limpiado, le ponen luces navideñas para que se vea bonito. No les importa para nada las penurias que están pasando millones de venezolanos a diario ante la falta de electricidad”.

Por otra parte, se paseó por las malas políticas de la administración que dirige al país, lo cual hace pensar que “Hoy más que nunca Venezuela necesita ayuda humanitaria, y lamentablemente desde la Asamblea Nacional, la mayoría de los colegas diputados se niega dar el visto bueno y a aprobar parte importante de esa ayuda humanitaria que requieren los zulianos y neoespartanos, en lo que a energía eléctrica se refiere”.

Por otro lado, resaltó algunos contrasentidos que no se entienden en relación al caso Citgo. “Se pagaron 71 millones de dólares en intereses de Citgo autorizados por Guaidó, pero niegan proyecto de emergencia eléctrica con financiamiento de la CAF por 350 millones de dólares para el Zulia. Pagan a los de afuera y friegan a los de adentro. Decirle al Zulia que no aprobarás un proyecto eléctrico que le ayude a mejorar parcialmente su vida, porque no estás dispuesto a reconocer que Maduro controla el país, es incongruente”.

Finalmente. Ávila recalcó que Unidad Visión Venezuela tiene meses llamando a un entendimiento nacional y hasta ahora es que el presidente Guaidó, dio respuesta. “Saludamos que Guaidó haya llegado a la misma conclusión; por ello esperamos estar presente en esa reunión de entendimiento para que nuestros planteamientos sean escuchados y ojalá que atendidos, ya que van en concordancia con las necesidades de la mayoría de los venezolanos”.

Nota de prensa UViVzla